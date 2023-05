La lunga giornata di Verissimo per l’Incoronazione di Re Carlo III su Canale 5

Silvia Toffanin maratoneta: una lunga giornata insieme a Verissimo, il 6 maggio 2023 canale 5 diventa la casa della famiglia reale

Sarò una lunga, lunghissima giornata per Silvia Toffanin, ormai sempre più volto della rete per le occasioni speciali. Anche questa volta Mediaset punta tutto su Verissimo che domani, andrà in onda in doppia veste. Sabato 6 maggio 2023, a partire dalle ore 10.45 (ora italiana), Verissimo in collaborazione con TG5 presenta “L’incoronazione di Carlo III” un appuntamento speciale per tutti gli appassionati che vogliono seguire anche in Italia questa giornata storica per la famiglia reale inglese e per il Regno Unito.

Dallo studio di “Verissimo”, Silvia Toffanin seguirà, in diretta, l’incoronazione di Carlo III d’Inghilterra, che diventerà re dopo sua madre Elisabetta II. Per Silvia Toffanin un appuntamento speciale al mattino e poi nel primo pomeriggio ma anche il classico appuntamento con la puntata di Verissimo del pomeriggio con le sue interviste.

Verissimo- L’incoronazione di Carlo III

Uno speciale, realizzato con la collaborazione del Tg5, in onda dalle ore 10.45 fino alle ore 15.45 circa, per documentare quello che si appresta a essere un vero e proprio appuntamento con la storia. In collegamento da Londra gli inviati del Tg5: dall’Abbazia di Westminster Dario Maltese e Susanna Galeazzi e da Buckingham Palace Federico Gatti.

In studio per commentare il “Coronation Day” con Silvia Toffanin ci saranno tre giornalisti esperti di Royal Family: Cesara Buonamici, Cristina Parodi e Antonio Caprarica.

Inoltre, lo speciale vedrà collegato da Londra anche Andrea Bocelli, artista italiano scelto per partecipare il 7 maggio al concerto organizzato nel parco del Castello di Windsor in occasione dell’incoronazione.

Subito dopo Verissimo andrà in onda un mezzo episodio di Terra amara intorno alle 15,45 circa ( in base anche a quello che accadrà a Londra); e a seguire Verissimo torna con le interviste classiche alle 16,30 una vera e propria maratona per la Toffanin anche se come saprete, la puntata della classifica versione di Verissimo non è in diretta ma è registrata.

Canale 5 non sarà la sola rete a seguire l’evento da Londra ma in Italia, la copertura, sarà totale. Qui una guida con tutti gli appuntamenti da non perdere.

L’incoronazione di re Carlo in tv in Italia: tutte le info