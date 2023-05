Carlo e Camilla ce l’hanno fatta a realizzare il sogno. Per Serena Bortone è una favola d’amore

Quella di Carlo e Camilla è una favola d'amore come dice Serena Bortone o altro come scrive Francesca Barra?

Abbiamo visto e rivisto i momenti più importanti della incoronazione di Re Carlo, anche Camilla è Regina, in passato non avremmo mai immaginato nulla del genere. Serena Bortone celebra non solo il Re me la coppia, a Oggi è un altro giorno parla di favola d’amore, di una coppia che ce l’ha fatta. La conduttrice non è l’unica ad emozionarsi per gli sguardi di Re Carlo e della Regina Camilla ma molti altri non pensano che la loro sia una favola d’amore e ricordano Lady Diana, l’unica principessa che avrebbero voluto come Regina. Serena Bortone sogna e con i suoi ospiti di oggi nota che Camilla è la sua roccia, la roccia del re. “Per lui lei è fondamentale ed è una cosa poi che si percepisce e si è percepita benissimo sabato… Alla fine è stata una incoronazione di coppia, quasi un secondo matrimonio, visto che il primo era stato così ridotto, invece qui si sono potuti veramente esprimere”.

Serena Bortone: “Carlo e Camilla e i nostri amori non realizzati”

La conduttrice di Oggi è un altro giorno va oltre: “Forse in loro proiettiamo un po’ anche i nostri amori non realizzati perché invece Carlo e Camilla ce l’hanno fatta. Quanti uomini, quante donne abbiano dovuto abbandonare nella nostra vita e loro invece sono riusciti a diventare re e regina”.

Insomma, c’è chi pensa che sia un sogno d’amore realizzato e c’è chi avrebbe voluto abbracciare Harry seduto in terza fila che di certo avrà avuto nei suoi pensieri la madre, Lady Diana.

Tra i tanti e Francesca Barra la controparte: “Commentiamo da sempre la Famiglia Reale, per questo oggi non sorprende la partecipazione ad un evento così anacronistico, quello dell’incoronazione di un re che ottiene la corona non per meriti, ma per discendenza. Seguire un evento sociale, esserne attratti è ben diverso però dal trasformare la giornata in una favola romantica dove l’amore trionfa- quello di Carlo e Camilla- dimenticando che è sbocciato sulle ceneri di Lady Diana, una principessa infelice che aveva dovuto dividere il suo matrimonio con l’amante. Non comprendo come possiate fare il tifo per una famiglia che ha nascosto i propri peccati dietro un drappo pesante, come lo sono certi privilegi che così poco appartengono alla nostra cultura”.E’ sempre Francesca Barra a concludere sui social: “Sono pronta a scommettere che nel nostro piccolo, nessuno oggi avrebbe applaudito a questo trionfo. Avremmo abbracciato il piccolo Harry e pensato a Lady D che tanto amavate, salvo poi dimenticarne i motivi”. Per voi è una favola d’amore o immagini che non avreste mai voluto vedere?