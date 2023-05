Eurovision 2023, la prima semifinale del 9 maggio: paesi in gara, scaletta e tutte le anticipazioni

Tutto quello che c'è da sapere sulla prima semifinale di Eurovision 2023, in onda stasera 9 maggio su Rai Due

Ad un anno di distanza dalla iconica vittoria della Kalush Orchestra in rappresentanza della martoriata Ucraina, Eurovision Song Contest torna in onda questa sera – 9 maggio 2023 – con la prima delle due semifinali, realizzate in diretta da Liverpool sotto la supervisione della BBC. In questo primo appuntamento, vedremo sfilare sul palco quindici Paesi in gara ma solo dieci di loro accederanno direttamente alla finale di sabato 13 maggio 2023. Le restanti cinque verranno subito eliminate dallo show. Come di consueto la serata sarà arricchita da siparietti divertenti e clip sulla storia della manifestazione, senza dimenticare esibizioni e performance fuori gara.

La prima semifinale di Eurovision 2023 sarà visibile su Rai Due, dalle ore 21:00, con il commento in italiano affidato a Mara Maionchi e Gabriele Corsi. Se non amate i commenti fuori campo e volete assistere alla trasmissione in lingua inglese, tutte le serate saranno trasmesse sul canale YouTube ufficiale di Eurovision. Scopriamo cosa c’è in scaletta in questa primo appuntamento dei tre previsti con Eurovision 2023.

Eurovision 2023, la prima semifinale del 9 maggio

Partiamo subito dalla gara. Ad esibirsi, in ordine di uscita, saranno i seguenti Paesi: la Norvegia con l’italianissima Alessandra Mele – Queen of Kings; Malta, The Busker – Dance (Our Own Party); Serbia, Luke Black – Samo mi se spav; Lettonia, Sudden Lights – Aijā; Portogallo, Mimicat -Ai coração; Irlanda; Wild Youth – We Are One; Croazia, Let 3 – Mama šč!; Svizzera, Remo Forrer – Watergun; Israele, Noa Kirel – Unicorn; Moldavia, Pasha Parfeni – Soarele şi Luna; Svezia, la vincitrice annunciata Loreen – Tattoo; Azerbaigian: TuralTuranX – Tell Me More; Cechia: Vesna – My Sister’s Crown; Paesi Bassi, Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight; e a chiudere ci sarà la Finlandia con Käärijä – Cha cha cha.

A decidere chi saranno le dieci nazioni che accederanno alla finale sarà solitamente il televoto da casa. Per la prima volta nella storia moderna della manifestazione, infatti, in questa fase è stato annullato il voto delle giurie tecniche nazioni, che torneranno ad esprimere la loro opinione solo nel corso della finale. A proposito di televoto, in questa serata si potrà anche televotare dall’Italia.

Fra i momenti più attesi fuori gara di questa prima serata di Eurovision 2023 c’è sicuramente il mini-concerto della pop star internazionale Rita Ora, che oltre a cantare un mix dei suoi più grandi successi presenterà al pubblico il suo nuovo singolo “Praising You”.

Ma non di meno importanza sarà la presenza di Marco Mengoni, che sarà sul palco per scambiare due chiacchiere con i conduttori: il fresco vincitore di Sanremo 2023 rappresenterà l’Italia nella finale di sabato prossimo ma questa sera avremo già la possibilità di vedere in anteprima la sua performance. Assisteremo anche alle anteprima dei brani di Francia e Germania.

Quali saranno i dieci Paesi che accederanno alla finale? Chi verrà eliminato? Le scommesse sono aperte.