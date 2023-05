Marianna Morandi risponde a Biagio Antonacci sui sensi di colpa verso i figli

La risposta di Marianna Morandi a Biagio Antonacci sui sensi di colpa del cantante, padre dei suoi figli

Marianna Morandi ha letto l’intervista di ieri di Biagio Antonacci, a Oggi è un altro giorno parla del senso di colpa del suo ex compagno, il padre dei suoi figli, ma parla anche del suo senso di colpa. Chi non li ha? Più o meno tutti i genitori li hanno e ancora di più le mamme e i papà separati. Non si è arrabbiata Marianna Morandi per le parole di Biagio Antonacci nella sua intervista al Corriere della Sera, quando il cantante ha fatto capire che quando è finita tra loro e lui ha deciso di andare via di casa Marianna non ha remato a favore ma che poi il tempo e l’amore hanno vinto. “Penso che i sensi di colpa ce li abbiamo un po’ tutti soprattutto di fronte alle separazioni, di fronte ai figli e purtroppo fa parte del percorso – commenta Marianna Morandi a Serena Bortone – però lui è stato un padre eccezionale, è un padre eccezionale e quindi non deve averli o sensi di colpa, è stato bravo”.

I sensi di colpa di Marianna Morandi

Anche Marianna, figlia di Gianni Morandi e Laura Efrikian, si commuove pensando ai suoi sensi di colpa, anche lei li ha nei confronti dei figli, soprattutto parla di Paolo.

Paolo Antonacci è un noto autore, per chi non lo conosce basta citare che ha scritto Mille cantata da Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro; Bellissima e Mon Amour di Annalisa, Tango di Tananai e Made in Italy di Rosa Chemical. Brani di successo e anche diversi tra loro. Paolo Antonacci è figlio e nipote d’arte, ha dimostrato e sta dimostrando il suo talento ma è un talento a cui sua madre aveva dato poco valore.

Marianna Morandi lo racconta a Oggi è un altro giorno con gli occhi pieni di lacrime. Confida che suo figlio è da sempre molto sensibile e che già a 8 anni scriveva le sue canzoni. A 16 anni Paolo ha voluto lasciare la scuola, voleva andare in tour con suo padre e Biagio gli ha detto di sì. Marianna è invece stata molto dura con lui e oggi si pente perché suo figlio si è poi laureato portando a termine tutti gli studi e oggi le dimostra che la sua passione e il suo talento erano reali.

Gli ha chiesto scusa più volte per non averlo sorretto in quel periodo e per avere cercato di ostacolarlo. Se tornasse indietro cambierebbe quel momento e lo coccolerebbe di più ma era una madre che aveva paura fosse un errore troppo grande lasciare la scuola in quel momento. Marianna Morandi spiega che i suoi genitori sono stati molto duri e severi con lei che dentro ha quella educazione e ha creduto giusto essere dura allo stesso modo con i suoi figli, con Paolo.