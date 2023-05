Pomeriggio flop per Sei sorelle e Amici 22: vola il Giro su Rai 2

Senza Uomini e Donne il pomeriggio di Canale 5 non decolla ma vince lo stesso contro Rai 1: ecco i dati dell'8 maggio 2023

Gli ascolti del pomeriggio in un giorno parecchio atipico come quello dell’8 maggio, ci raccontano diverse cose. Ci rivelano che il pomeriggio di Canale 5 senza Uomini e Donne e con Amici 22 al posto del programma di Maria de Filippi non decolla. Ma ci rivelano anche che il pubblico di Rai 1 non ha accolto con grande entusiasmo il ritorno in onda di Sei sorelle. La soap spagnola, che ieri al suo ritorno in onda doveva essere agevolata dall’assenza di Uomini e Donne, si è invece fermata intorno al milione di spettatori, facendo molto meno del Paradiso delle signore. Ed è chiaro che non si migliorerà. A meno che non ci sia un vero e proprio miracolo…Ci sembra che la media di Sei sorelle sia destinata a restare quella incassata ieri ma potremmo sbagliarci! Se Rai 1 non brilla, brilla invece Rai 2 con il ciclismo. Anche ieri ottimi ascolti dopo le 14 per la rete, con numeri sicuramente molto buoni.

Ma vediamo nel dettaglio che cosa è successo ieri, con il pomeriggio dell’8 maggio caratterizzato dall’assenza di Uomini e Donne.

Gli ascolti dell’8 maggio 2023: ecco tutti i dati del pomeriggio

Il pomeriggio dell’8 maggio ha visto diversi cambiamenti: su Rai 2 niente Ore 14 e niente BellaMa’ mentre su Canale 5 Uomini e Donne si è preso una pausa per un giorno. Su Rai1 invece ha fatto il suo debutto Sei sorelle.

Gli ascolti di Rai 1: Sei sorelle non parte bene

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno parte da1.607.000, % e nel programma 1.790.000 con il 18.04% di share. Il programma di Serena Bortone cresce leggermente complice l’assenza di Uomini e Donne. Niente da fare invece per Sei sorelle che prende il posto del Paradiso delle signore e parte da 1.073.000 con il 13.08% di share. La vita in diretta nella presentazione 1.316.000, 15.58%, e nel programma 1.835.000, 19.54%.

Gli ascolti di Rai 2 con il Giro senza Ore 14 e BellaMa’

Su Rai 2 Giro d’Italia – Giro diretta 789.000, 7.52% e Giro all’arrivo 1.280.000, 15.40%. Il processo alla tappa 597.000, 6.96%. Triplica quasi gli ascolti dopo le 15,30 Rai 2 con il giro rispetto ai dati che BellaMa’ incassava. Sarà un mese ricco per la rete.

Gli ascolti di Canale 5: flop Amici senza Uomini e Donne

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.602.000 telespettatori, share 20.90%, Terra Amara 2.631.000, 22.50%,. Sempre ottime le soap mentre lo speciale Amici di Maria De Filippi 1.700.000, 18.61%. I numeri di Amici sono bassi anche perchè la puntata è stata molto noiosa, e questo è un altro fatto da tenere in considerazione. A seguire, Un altro domani 1.220.000, 14.43%, Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.614.000, 17.01%, nel programma 1.614.000, 17.01% e nel segmento I Saluti 1.503.000, 14.61%.

Il dato del day time dell’Isola dei famosi non è al momento disponibile. Va detto in ogni caso, che anche senza Uomini e Donne, il pomeriggio di Canale 5 fa meglio di quello di Rai 1.

Gli ascolti di Rai 3 sempre ottimi

Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 491.000, 5.91%, Geo media di 925.000 con il 9.75%. Geo risente del periodo e cala sotto il milione facendo decisamente di meno rispetto alle puntate in onda in inverno.

Gli ascolti delle altre reti

Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 496.000 telespettatori, 4.05%, mentre Person of interest 250.000, 2.74%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 735.000 telespettatori, 6.69% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 333.000, 3.98%, e il film Cane e gattoun netto di 302.000, 3.25%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 291.000 telespettatori, share 2.50%, nel programma 242.000, 2.64%, e Tagadà Focus 223.000, 2.69%. C’era una volta… il Novecento un netto di 151.000, 1.67%.