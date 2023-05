Stop Uomini e Donne: oggi pausa e poi futuro incerto

Oggi Uomini e Donne non va in onda: salta la puntata dell'8 maggio 2023 ma non solo: che cosa succederà nei prossimi giorni

Oggi 8 maggio 2023 non andrà in onda Uomini e Donne. Ve lo avevamo già anticipato: su Canale 5 ci sarà una puntata speciale di Amici 22 oltre al day time. Il motivo è semplice: per via del covid e dei problemi con Amici ( la semifinale è stata registrata nel pomeriggio del sabato) non c’è stato modo nel fine settimana di registrare le nuove puntate di Uomini e Donne. Ed è per questo che Maria de Filippi ha deciso di mandare in onda una puntata speciale di Amici, che domenica saluterà il pubblico dopo questa 22esima edizione. Ma questa non sembrerebbe essere la sola notizia. Il portale Tvblog infatti, aveva anticipato che Uomini e Donne, questo fine settimana, saluterà il pubblico. Il 12 maggio dovrebbe andare in onda, secondo quanto si legge su Tvblog, l’ultima puntata di questa edizione di Uomini e Donne, per lo meno l’ultima puntata inedita. Davidemaggio.it aveva ripreso la notizia di Tvblog specificando però che non ci sarà almeno per il momento, un vero addio. Infatti, non si saluterà il pubblico perchè, Uomini e Donne, come era successo anche in passato, andrà in onda con “il meglio di”. Nessuna notizia ufficiale però, tanto che, basta consultare la guida Tv Mediaset, per scoprire che al momento, non ci sono modifiche e che Uomini e Donne, viene messo un palinsesto, come sempre, nella sua versione classica. Questo chiaramente non significa nulla, visto che spesso le guida tv ufficiali di Canale 5 non sono aggiornate in tempo reale.

Uomini e Donne chiude davvero questa settimana?

Le notizie arrivate in questi giorni ci hanno lasciato un po’ perplessi soprattutto per via del trono classico. Se infatti Nicole da tempo è rimasta con due corteggiatori e deve solo scegliere e capire chi fa per lei, provando comunque qualcosa per entrambi, dall’altro Luca Daffrè è in alto mare. Ed è per questo che noi, ma anche molti spettatori, ci siamo chiesti, se davvero, questa settimana ci saranno persino le registrazioni delle scelte. Non sarà un po’ troppo presto? Se è vero che non si firma un contratto e non ci si deve sposare ma solo scegliere una persona con cui iniziare una frequentazione fuori dal programma, è altrettanto vero che dovrebbero esserci anche delle basi e non ci sembra che Luca abbia costruito molto con le sue corteggiatrici, visto che ogni settimana esce con una nuova. Possibile che sia pronto per la scelta? Potrebbe anche non farla e magari conoscere meglio fuori queste ragazze, sempre che loro lo vogliano…

Per il momento non possiamo dirvi altro, possiamo ricordarvi che oggi sarà registrata una delle puntate di Uomini e Donne che vedremo poi nel corso della settimana. Per cui noi restiamo sintonizzati e fatelo anche voi. Le anticipazioni di questo pomeriggio con le ultime news sulla registrazione di Uomini e Donne dell’8 maggio magari serviranno anche a fare chiarezza per capire meglio che cosa ne sarà del programma di Maria de Filippi.