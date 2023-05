Matteo Salvini esulta per l’addio di Fazio e Littizzetto a Rai 3: putiferio social

Quel post di Matteo Salvini è davvero fuori luogo: bufera sui social dopo il commento all'addio di Fazio e Littizzetto alla Rai

Può un ministro del nostro paese, esultare per quella che è stata una palese scelta politica sul destino di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto che hanno lasciato Rai 3 per approdare su Discovery? Se lo stanno chiedendo migliaia di cittadini, che, dopo aver letto anche i post sui social, di Matteo Salvini, si chiedono quanto, la politica debba e possa influenzare anche quello che succede nel mondo della tv. E sia chiaro, il discorso non riguarda solo quello che succede in queste settimane e che succederà in futuro con il Governo Meloni al potere. Il discorso è molto più complesso e ha riguardato, anche in passato, la gestione delle nomine Rai e quindi anche la scelta dei volti di punta, in tutte le legislature, purtroppo. In questa stagione, a pagare le conseguenze di un vento diverso, che smuove, apre e chiude le porte in Rai, è stato Fabio Fazio, e di conseguenza, anche Luciana Littizzetto che ha deciso di seguire il suo collega con un nuovo impegno per Warner Bros Discovery.

A quanto pare però, ci festeggia molto di più di quello che successe in passato, quando dalla Rai furono allontanate persone diverse. E tra le persone che hanno festeggiato, c’è anche il ministro Matteo Salvini.

Bufera social per i post di Matteo Salvini

“Le ricordo che lei è un ministro della Repubblica nonché vicepremier e questo è un comportamento inaccettabile. Ma d’altronde se il suo partito dal 38% è arrivato al 7/8% un motivo ci deve stare. La saluto” ha scritto un utente di Twitter sotto il post di Matteo Salvini con la notizia dell’addio di Fazio e Littizzetto alla Rai con la dicitura “Belli ciao” ( dove neppure la scelta delle parole è ovviamente casuale). Un altro ha scritto: “ È vomitevole che un ministro della repubblica gioisca del fatto che un conduttore venga portato a dimettersi. Pensa a risolvere problemi seri non queste pagliacciate“. “Ogni tanto, può ricordarsi di essere un ministro. In alternativa, un vicepremier” ha commentato la giornalista Marianna Aprile. “Lei senatore ricopre il ruolo anche vice presidente del consiglio. Il modo in cui scrive e si felicita per questa notizia, è la dimostrazione lampante della sua pochezza. Non che ce ne fosse bisogno, ma non si smentisce mai. Provi a fare il suo lavoro se ne è capace” ha commentato un altro utente su Twitter.