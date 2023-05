Silvia Toffanin in lacrime per Lino Banfi: “Ti faccio cascare, ho scoperto il tuo debole”

Le lacrime di Silvia Toffanin e tutto il suo affetto per Lino Banfi

Si ride e si piange quando in tv arriva Lino Banfi. Ed è successo anche oggi mentre l’attore era ospite di Verissimo con Silvia Toffanin. La conduttrice di Canale 5 è molto legata all’attore pugliese, come lei stessa ha detto anche alla fine di questa nuova ospitata. Lino era stato da lei a fine marzo, dopo la morte di Lucia, ed è tornato anche oggi, per un nuovo incontro con Silvia Toffanin. Nello studio di Canale 5 Lino Banfi ha letto una lettera davvero molto bella che ha scritto in treno al Padre Eterno, una lettera che rappresenta il suo solo e unico desiderio. Non vuole nulla di “terreno” Lino Banfi, li scrive nella sua lettera ma ha un desiderio che da mesi non riesce a realizzare, quello di poter sognare sua moglie Lucia. La Toffanin si è commossa, nel sentire le parole di Lino Banfi e non ha trattenuto le lacrime. “Lo so che ti faccio cascare, ho scoperto il tuo punto debole” ha detto Lino alla conduttrice di Verissimo che anche in questa occasione, è stata sopraffatta dalle emozioni, non riuscendo a trattenere le lacrime. “Ci sono riuscito anche questa volta” ha scherzato poi Lino Banfi, che a sua volta ha faticato a trattenere le lacrime. La conduttrice ha confermato che si, ce l’ha fatta anche questa volta. Il segreto di Lino Banfi, ha spiegato lo stesso attore, è quello di mettere una parolina che fa ridere, insieme a cose più serie che potrebbero far commuovere. Ed ecco che Silvia Toffanin anche stavolta, è colpita e affondata!

La lettera di Lino Banfi al Padre eterno

Le parole di Silvia Toffanin per Lino Banfi

Prima di salutare Lino Banfi e il pubblico di Verissimo, Silvia Toffanin ha voluto ancora una volta dimostrare tutto l’affetto che nutre nei confronti dell’attore . Con queste parole lo ha salutato: “Lino per te ci sono sempre, per qualsiasi cosa, sono qui che ti aspetto. Tu scrivimi”. Silvia in lacrime un po’ come tutto il pubblico in studio e quello a casa!