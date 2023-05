Lino Banfi scrive al Padre Eterno: “Voglio sognare mia moglie Lucia” e fa piangere tutti

E' struggente la lettera che Lino Banfi ha scritto rivolgendosi al Padre Eterno: vorrebbe solo sognare sua moglie Lucia

Grandi emozioni nella puntata di oggi di Verissimo. Silvia Toffanin per l’ultima puntata della stagione ha voluto nello studio di Canale 5 Lino Banfi, che è stato ospite in diverse occasioni in questa stagione televisiva. E torna anche oggi perchè è amatissimo dal pubblico e perchè sta vivendo un periodo complicato. Ha bisogno dell’affetto di tutto il suo pubblico e forse anche di sentirsi coccolato. Dopo la morte di sua moglie Lucia, sta cercando di andare avanti, per come può, e in modo anche un po’ ironico, nello studio di Verissimo ha spiegato che cerca di mettersi in contatto con lei, anche tramite Dio. “So che il tuo sogno è sognare Lucia, ma non sei ancora riuscito a farlo”, ha domandato la presentatrice nel corso dell’intervista. Lino Banfi ha spiegato che sta cercando di farlo e ha detto: “Siccome io sto inventando un nuovo metodo di posta online o onLino, voglio fare una linea diretta con il Padre eterno”.

La lettera di Lino Banfi al Padre eterno

“Caro Padre eterno, non sono desideri terreni o capricci o voglie. Io sono un marito che vuole sognare sua moglie. E proprio per questo che non sono triste o afflitto, ma sognare mia moglie mi sembra quasi un diritto. Questo è un modo di pregare tecno-moderno, con il sistema onLino online, Padre eterno. Ciao, a presto…. ehm con molta calma”, ha concluso Lino Banfi scatenando gli applausi da parte del pubblico presente in studio. E ovviamente facendo commuovere anche in questa occasione Silvia Toffanin, che non ha potuto che lasciarsi andare. Impossibile del resto trattenere le lacrime con le parole dolcissime di Lino Banfi che chiede appunto, solo di poter vedere sua moglie Lucia, almeno nei sogni.

Silvia Toffanin ha voluto dimostrare tutto il suo affetto a Lino Banfi e commossa gli ha anche confidato: “Lino per te ci sono sempre, per qualsiasi cosa, sono qui che ti aspetto. Tu scrivimi”. Un momento dolcissimo in questa ultima puntata di Verissimo. Il programma di Canale 5 torna nel prossimo fine settimana ma solo con le interviste in replica. Silvia Toffanin invece ci aspetta con una nuova edizione del suo Verissimo a settembre.