E’ dura per Lino Banfi: “Come faccio senza Lucia?”

E' dura per Lino Banfi senza Lucia, chiede pochi anni a Dio prima di morire anche lui

Lino Banfi mostra subito le sue emozioni, quando Silvia Toffanin gli chiede come sta confessa che è dura, che la sofferenza c’è ed è forte, che non sa come farà a vivere senza sua moglie Lucia. E’ impossibile per Lino Banfi rassegnarsi perché è la morte più atroce quella della propria compagna, perché erano sempre e da sempre insieme, 61 anni di matrimonio e adesso non c’è più modo di rimettere quella colla di cui parla, quella colla che lo rendeva felice. A Lucia piaceva la canzone di Michelle Zarrillo “Cinque giorni”; Lino canta i versi, la voce trema: “Io in questo momento cambierei qualche parola ‘amore mio come farò ad abituarmi a vivere’ perché come si fa, è difficile… praticamente 61 anni di matrimonio abbiamo fatto adesso 1 Marzo e saremmo andati a Canosa dove io andrò adesso a Pasqua a vedere le processioni che vedevo da ragazzino. Noi volevamo rivivere questi momenti e ritrovare e rivedere la sacrestia della parrocchia di San francesco dove noi ci sposiamo sposati alle sei del mattino”. Lino Banfi pensa sempre a sua moglie Lucia. A Verissimo per la prima volta ha raccontato della morte, della malattia, di avere chiesto a Dio di portarla via per non vederla più soffrire.

Lino Banfi a Verissimo

Anche Angelo, di Francesco Renga, è una delle canzoni che ascolta oggi che Lucia non c’è più perché vorrebbe che sia moglie diventasse il suo angelo custode. E’ così tenero Lino Banfi quando racconta di avere chiesto a chi di dovere in cielo se la fanno diventare il suo angelo custode. Pensa alla sua Lucia con Maurizio Costanzo e gli altri, è certa che lei sia sempre accanto a lui.

“A 90 anni chiederò al Boss a cui ho chiesto di prendersi Lucia…” si commuove ancora, oggi ha 86 anni e a 90 anni chiederà altri due anni, quelli supplementari. Pensa che sarà quella l’età in cui andrà via, che tra 6 anni sarà di nuovo con sua moglie. E’ ancora troppo presto o forse il dolore non passerà mai, sa solo che oggi senza Lucia è dura, non sa come farà senza l’amore della sua vita.