Dario Baldan Bembo, quella frase su Mia Martini: “Un po’ l’ha provocato anche un suo comportamento”

Parole su Mia Martini che Dario Baldan Bembo avrebbe potuto evitare: "Non è tutto una maldicenza"

Dario Baldan Bembo oggi festeggia 75 anni, l’autore de “L’amico è” ospite a Oggi è un altro giorno ha ripercorso i suoi successi, il passato, da Mina a Lucio Battisti, Lucio Dalla, anche Mia Martini ma per lei ha scelto di raccontare alcune cose sulle maldicenze che la riguardavano. Lo raccontano in tanti che c’era chi metteva voci i giro che Mia Martini portava sfortuna, che in tanti non volevano viaggiare su un aereo se c’era anche lei, che evitavano di mettersi accanto a lei in televisione o di restarle troppo vicino in qualsiasi occasione. Tutti hanno sempre raccontato l’errore di troppe persone, artisti, colleghi, nel tenere lontana Mia Martini per pura cattiveria, per ignoranza. Dario Baldan Bembo ha una sua teoria su quelle maldicenze, non desidera parlarne ma qualcosa poi la dice.

Dario Baldan Bembo su Mia Martini a Oggi è un altro giorno

“Non è tutto una maldicenza quello che si è detto su Mia Martini ma un po’ l’ha provocato anche un suo comportamento ma non voglio andare oltre, non voglio disonorare il grande rispetto che io ho per questa grandissima cantante e per la sua vita”. L’autore di tante canzoni di successo, che ha scritto anche per la grande Mimì, non vuole dire ma poi dice e forse avrebbe fatto meglio a tacere.

“Lei è stata una persona molto fragile, era talmente fragile che a volte si è dedicata a delle cose dove avrebbe dovuto avere più attenzione. Parlo di certi mondi dove si era appassionata che le si erano un po’ rivoltati contro” ma che significa?

Cerca di fare molta attenzione con le parole Baldan Bembo, non vuole essere frainteso, è un tema delicato perché Mia Martini non c’è più, perché ha sofferto, perché ancora oggi Loredana Bertè non si dà pace.

“Si era avvicinata un po’ a dei mondi esoterici di cui era rimasta un po’ troppo affascinata e questo le è arrivato contro” ribadisce nel salotto di Oggi è un altro giorno.

“Nulla giustifica però quello che ha dovuto subire” aggiunge Serena Bortone che capisce che deve cambiare argomento, meglio parlare di Renato Zero ma Erica Tamborini precisa che il successo di “Domenica Bertè” è stato grazie a lui: Piccolo Uomo nel 1971, nel 1972 Donna Sola, nel 1973 Minuetto.

“Pessima frase su Mimì: se l’è cercata anche lei! Che orrore! Ovviamente, tutti zitti in studio. Vergogna”, “Veramente tutti zitti ma è stata una pessima frase se l’è cercata anche lei ! Che orrore” si legge sui social.