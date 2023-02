Aragozzini imbarazza Mara Venier svelando di cantanti napoletani famosi con i corni contro Mia Martini

Mara Venier blocca Aragozzini che racconta cosa fecero dei cantanti napoletani famosi a Mia Martini

Mara Venier oggi a Domenica In ha in studio anche Adriano Aragozzini, un omaggio al festival di Sanremo, e tra i tanti cantanti del passato e del presente c’è anche Mia Martini. E’ Francesca Alotta che canta le sue canzoni. Il racconto arriva alle terribili dicerie che giravano sulla Mia Martini, quelle che le hanno rovinato la vita, si diceva che portasse sfortuna. E’ così assurdo scoprire ancora oggi tanti episodi di chi la lasciava in disparte credendo a chi con tutta la cattiveria possibile faceva girare quelle voci su Mimì. Anche Adriano Aragozzini ha un racconto bruttissimo da svelare, un suo ricordo sulla cantante che fa rabbrividire e che mette in luce l’ignoranza di alcuni artisti. Non è la prima volta che si scopre di cantanti e produttori che allontanavano la straordinaria Mia Martini ma ciò che racconta Adriano Aragozzini sconvolge, va davvero ben oltre. Mara Venier diventa di pietra, è imbarazzata, non sa bene chi difendere ma vorrebbe non avere ascoltato le parole del suo ospite.

Adriano Aragozzini ricorda cantanti napoletani con i corni nelle giacche per Mia Martini

Maurizio Vandelli è in studio con gli altri colleghi, conferma come tutti le voci di quel periodo su Mimì. Ricorda che una volta l’abbraccio e Mia gli disse che da tempo non l’abbracciava più nessuno. A Domenica In hanno tutti le lacrime agli occhi pensando a quella solitudine imposta a Mia Martini. Poi arriva la doccia fredda di Aragozzini.

Aragozzini ricorda un festival di Sanremo in particolare, finito organizzò Sanremo in the world con tutti gli artisti del festival in un tour mondiale. Dovevano vedersi tutti in aeroporto ma alla partenza metà degli artisti non c’era, non volevano prendere l’aereo con Mia Martini. E’ successo davvero purtroppo, Aragozzini lo dice e lo conferma, poi arriva anche di peggio. “A New York, arrivarono quasi tutti perché diffidati dalle case di produzioni. Ma lo squallore era di certi artisti napoletani che giravano con corni e ferri di cavallo nelle giacche, una vergogna”.

Mara Venier lo blocca, è in imbarazzo, è arrabbiata, difende i napoletani ma Aragozzini non ce l’ha con i napoletani ma con alcuni cantanti napoletani vittime dell’assurda superstizione, la stessa che ha portato alla fine Mia Martini. “Amo Napoli e non è possibile che ci siano artisti e persone che fanno cose del genere” sono le parole della conduttrice. In tutta risposta Aragozzini in privato le farà anche i nomi di quei cantanti. La Venier non vuole saperli ma non è difficile capire chi può essere stato, basta controllare chi c’era in gara con Mia Martini. Aragozzini non ha dato altri indizi, non vogliamo davvero sapere chi tra gli artisti in gara ha potuto anche solo pensare una cosa del genere su Mimì, la grande Mia Martini. Immaginiamo però che non siano stati solo i cantanti napoletani a fare cose così stupide ma anche altri.