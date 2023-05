Che caduta per Belen a Le Iene, la mamma ride e pubblica il video

Belen Rodriguez cade a inizio puntata de Le Iene e Veronica Cozzani pubblica subito il video

La puntata de Le Iene di questa sera è iniziata con una caduta di Belen. Nemmeno il tempo di entrare nello studio che dietro le quinte ballando e salutando Belen Rodriguez è caduta a terra. E’ mamma Veronica Cozzani a pubblicare subito il video sui social, a ridere mentre Belen cade ma è da subito evidente che non si è fatta male, ride anche a lei. La puntata del 16 maggio 2023 di certo non la dimenticherà mai, il suo ingresso era pieno di ritmo e allegria, la musica che anticipava la sua entrata, quella delle iene e degli ospiti della serata ma Belen è inciampata lasciando tutti un po’ perplessi, solo per un attimo. Saluti a destra e a sinistra e quando la showgirl argentina con tutto il suo entusiasmo ha salutato con un bel cinque Nathan Kiboba ha perso l’equilibrio e si è ritrovata a terra.

Belen a Le Iene: “E’ caduta con stile”

Veronica Cozzani pubblica il video e i follower non hanno dubbi, sa anche cadere bene, Belen è caduta con stile ma poi imbarazzata non si è alzata subito facendo preoccupare per un attimo i suoi colleghi. Tutti intorno a Belen che continuava a ridere ma restando a terra. Quando i colleghi hanno capito che stava bene è da lì che è partita la puntata.

Mamma Veronica filma tutto e poi pubblica il video, ride di gusto e si becca il commento di Belen: “Non c’è un ca**o da ridere! Ahaahahahahahhaahah”.

A tutti è piaciuta anche la caduta della Rodriguez, apprezzato anche il video della mamma. “Sua figlia è elegante e sensuale anche a cascare”, “Bellissima pure quando cade”, “Grande Belu una caduta con grande grazia, sarà una puntata fortunata”.

Tutto questo è avvenuto in diretta, la caduta di Belen Rodriguez, il video della mamma, la risposta della showgirl al suo piccolo incidente. Belen in piedi volta pagina e uno dopo l’altro lancia i servizi previsti questa sera. Ha scelto un abito viola per la puntata del 16 maggio: qualcuno è superstizioso?