Boom champions Inter-Milan su Canale 5: Imma Tataranni 2 tiene botta, gli ascolti

E' boom di ascolti per la semifinale di Champions su Canale 5: bene anche Imma Tataranni, ecco tutti i numeri del 16 maggio 2023

Serata di grandi numeri per Canale 5. Serata di grande successo per Mediaset che vola, grazie alla Champions League. Il derby di ritorno che ha visto l’Inter battere per 1 a 0 il Milan, conquistando quindi senza nessuna difficoltà un posto in finale, è stato visto da una media di 8 milioni di spettatori. Boom di ascolti per Canale 5 nella serata del 16 maggio 2023. Numeri eccellenti per Mediaset che sta vivendo una primavera indimenticabile. E che grazie al calcio, sogna ancora in grande: finale di coppa Italia, finale di Champions. Arriveranno nelle prossime settimane, ancora grandissimi numeri.

Su Rai 1, che ha scelto di “condannare” il pubblico alle repliche, sono buonissimi gli ascolti del martedì sera, se si considera che va in onda la replica di Imma Tataranni 2. A dimostrazione di quanto sia grande l’affetto del pubblico per Vanessa Scalera. Ancora una media vicina ai 3 milioni di spettatori nella serata del 16 maggio. Davvero numeri buoni, se consideriamo appunto, che si tratta di repliche e che su Canale 5, c’erano 8 milioni di persone sintonizzate…

Ma vediamo nel dettaglio tutti i numeri con i dati di ascolto del 16 maggio 2023.

Gli ascolti del 16 maggio 2023: ecco i dati della prima serata

Vola la champions su Canale 5. La partita Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League, ha ottenuto un netto di 8.268.000, 34,92%. Su Rai 1 la serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore, in replica, ha registrato 2.950.000 telespettatori, share 14,69%. Possiamo decisamente dire che Imma Tataranni regge. Tra l’altro la serie sta per debuttare anche in Spagna: Imma Tataranni sbarca infatti su La1.

Su Italia 1 Le Iene ha registrato nella presentazione 1.289.000, 5,18% e nel programma 1.299.000 telespettatori, share 8,44%. La caduta di Belen in diretta non ha fatto impennare gli ascolti.

Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.184.000, 6,05%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha ottenuto 831.000 telespettatori, share 5,09%. Su Rai 3 #Cartabianca Speciale ha ottenuto nella presentazione 789.000, 3,16%. Nella sfida tra Talk anche questa settimana, Floris vince senza nessun problema.

Su Rai 2 il film Come ti divento bella! ha registrato un netto di 814.000, 3,77% e nel programma 754.000, 3,98%. Su Tv8 Quattro Matrimoni è stato visto da 234.000 telespettatori, share 1%, mentre su Nove il film Derailed – Attrazione letale ha registrato 221.000 telespettatori, share 1,1%.