Barbara d’Urso vuole un programma in prime time per restare, Mediaset no. Rinnovo a rischio

Barbara d'Urso lascia Mediaset o resta? Nuove indiscrezioni

Si sta parlando, per l’ennesima volta, di un possibile addio di Barbara d’Urso a Mediaset. Il contratto della conduttrice scade a dicembre 2023, è questa è al momento, una delle poche certezze. Dopo l’anticipazione arrivata da Tvblog, che parlava dell‘addio di Barbara d’Urso a Mediset, con un saluto al suo pubblico che potrebbe arrivare tra pochi giorni, è Davidemaggio.it a dare nuove indiscrezioni su questa storia. Secondo quanto si legge sul blog, l’addio di Barbara d’Urso a Mediaset non sarebbe così scontato e le trattative, sarebbero ancora in corso.

La conduttrice, che ben conosce i termini del suo contratto, si sarebbe portata avanti nella trattativa con Mediaset, chiedendo, per restare e firmare per almeno altri due anni, di avere la certezza di un programma in prima serata su Canale 5 nella prossima stagione televisiva. Programma in prime time di cui tanto si era parlato in questa stagione ma che poi non è mai arrivato. Si era detto che c’era un progetto segreto, che ci sarebbe stata una sorpresa per il pubblico, che il ridimensionamento della conduttrice era solo una invenzione dei giornalisti. E invece, siamo a maggio, e quello che possiamo dire, è che Barbara d’Urso, questo programma in prime time, non lo ha mai avuto.

Possiamo inoltre dire che la stagione di Pomeriggio 5 che volge al termine, è stata anche una delle meno viste di questi anni. E che La vita in diretta di Alberto Matano è programma leader della fascia, senza se e senza ma.

In questi giorni, Barbara d’Urso non ha fatto capire nulla, ha mantenuto la solita calma che la contraddistingue e non ha lanciato nessun genere di frecciata sulle tante notizie trapelate in rete. E allora, che cosa dobbiamo aspettarci?

Barbara d’Urso lascia Mediaset o resta?

Mediaset a quanto pare, non avrebbe nessun interesse nell’assicurare un programma in prime time a Barbara d’Urso, ancora prima della firma di un contratto. Per cui al momento, non ci sarebbe un accordo tra le parti. Secondo Davidemaggio.it però, sia Mediaset che la conduttrice, vorrebbero trovare un punto di incontro, perchè sarebbe nelle intenzioni di entrambi, la volontà di andare avanti e lavorare ancora insieme.