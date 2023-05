E’ sempre mezzogiorno: Donna Imma e Matteo raccontano i matrimoni del Castello delle cerimonie

Donna Imma Polese e suo marito ospiti di Antonella Clerici raccontano i matrimoni del loro Castello delle cerimonie

Imma Polese e Matteo Giordano del Castello La Sonrisa realizzano i sogni degli sposi perché prima di tutto hanno realizzato il loro sogno. Ospiti di Antonella Clerici nel bosco di E’ sempre mezzogiorno, perché Il castello delle cerimonie è tra i programmi che la conduttrice Rai adora e segue spesso, Donna Imma e suo marito hanno raccontato dei matrimoni a cui aprono le porte, delle richieste delle coppie, di chi prende le decisioni, i cantanti che si esibiscono ai loro ricevimenti e tanto altro. Il Castello delle cerimonie è diventato un cult ma Antonella Clerici chiede alla coppia qual è il segreto di tanto successo. “Il nostro programma è fondato sull’amore e quando si fanno le cose con amore si arriva a tutto perché l’amore è la prima cosa per noi “. Sono sposati da 33 anni, sono così innamorati e stanno per diventare nonni per la prima volta.

Antonella Clerici ospita Donna Imma del Castello delle cerimonie

La Clerici è curiosa, non si spiega come facciano gli sposi ad avere sempre una richiesta in più sul cibo di quanto proposto nei menù del Castello La Sonrisa. “E’ vero che chiedono troppo e chiedono tanto però è anche vero che la nostra tradizione ci porta a chiedere queste cose perché guai se si fa un matrimonio che dopo dicono ‘devo andare a mangiare la pizza’ oppure sono andati a casa a fare gli spaghetti, guai perché è proprio una cosa bruttissima e da noi non capita mai”. Ecco chiarito il concetto del matrimonio al Castello.

Matteo Giordano non trova mai strana una richiesta degli sposi. “Dico sempre che non sono richieste strane perché ogni piatto rappresenta un momento della vita degli sposi, un ricordo, un momento particolare. Anche per esempio lo sposo che chiede la pasta con lenticchie e carne, che ricorda dei momenti particolari della famiglia”.

La coppia non ha dubbi, a comandare è sempre la sposa, è sempre la donna che sceglie tutto. Nessun dubbio anche sull’abito da sposa più bello: è quello di Donna Imma, nello stle dell’abito di Lady Diana.

Tutti gli sposi arrivano al Castello con mezzi di trasporto incredibili, dalla limousine all’elicottero, c’è chi vuole fare l’ingresso da principessa con la carrozza, chi arriva al galoppo anche senza saper cavalcare. Per finire sono tanti gli artisti che si esibiscono per le coppie, tantissimi i neomelodici ma Donna Imma si lascia sfuggire anche il nome di Al Bano, Matteo la ferma, magari per privacy è meglio non dirli gli altri. In pratica Il castello delle cerimonie oggi era nel bosco incantato di E’ sempre mezzogiorno.