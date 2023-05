La Madonnina di Trevignano lacrima in diretta a Pomeriggio 5: nessun miracolo ascolti, vince Rai1

Nessun miracolo per Pomeriggio 5: gli ascolti non crescono neppure con la lacrimazione in diretta della Madonnina di Trevignano

Doveva essere una puntata molto seguita, quella di Pomeriggio 5 in onda il 17 maggio 2023, ma a giudicare dai numeri, la sensazione è che il pubblico, sia ormai stanco di tutto quello che riguarda la sedicente veggente di Trevignano, Gisella. Barbara d’Urso aveva intervistato la donna nella puntata di Pomeriggio 5 del 16 maggio, e già gli ascolti erano stati tiepidi. Ieri, si è tornato a parlare di apparizioni, lacrimazioni, miracoli. Con una nuova esclusiva: gli operatori di Canale 5 avevano ripreso proprio la lacrimazione.

Dopo l’intervista in diretta infatti, Giorgia Scaccia, la giornalista di Canale 5, era in casa di Gisella quando la donna ha fatto vedere che una delle due Madonnine che ha in casa, aveva iniziato a lacrimare, mentre l’altra, trasudava una sorta di liquido profumato. Tutto ripreso dalle telecamere di Canale 5. Una esclusiva, che era stata anticipata persino con un comunicato stampa, ma che non ha raggiunto probabilmente, i numeri sperati. Anche ieri infatti, Alberto Matano con il suo Vita in diretta, ha dominato nella fascia. Oltre 2.2 milioni di spettatori per il programma di Rai 1 che ha fatto servizio pubblico, dedicando una ampia pagina alle ultime notizie dall’Emilia Romagna, messa in ginocchio da una forte ondata di maltempo.

Nessun miracolo, almeno per il capitolo ascolti su Canale 5, con Pomeriggio 5 che ha incassato la classica media di sempre, che ha comunque del miracoloso visto che il programma di Barbara d’Urso parte con un traino bassissimo e riesce ad arrivare a una media di 1,7 milioni di spettatori nella parte più corposa del programma. Non basta però.

Gli ascolti del pomeriggio: ecco i dati del 17 maggio 2023

Vediamo quindi il confronto diretto da Pomeriggio 5 che parte dopo Un altro domani e La vita in diretta che prende invece la linea dopo Sei sorelle, la soap spagnola che ha preso il posto del Paradiso.

Gli ascolti di Rai 1

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.967.000, 15,12%, e nel programma 1.833.000, 16,59%; Sei sorelle ha registrato 958.000, 10,74%; La vita in diretta nella presentazione 1.703.000, 19,12% e nel programma 2.272.000, 22,68%. Cresce ancora Oggi è un altro giorno, complice l’assenza di Uomini e Donne.

Gli ascolti di Canale 5

Un altro domani 1.083.000 fa sempre peggio con il 12,13% nonostante anche su Rai 1 il risultato di Sei sorelle sia disastroso. Poi Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.341.000, 14,36%, nel programma 1.746.000, 17,20% e nel segmento I Saluti 1.438.000, 13,41%. Arrivare al 17% non è cosa da poco, va detto.