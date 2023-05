Barbara d’Urso mostra le lacrime della Madonnina di Trevignano: “Ognuno pensi quello che vuole”

Le lacrime della Madonnina di Trevignano riprese dalle telecamere di Pomeriggio 5: le immagini mostrate da Barbara d'Urso

Se queste saranno le ultime puntate di Pomeriggio 5 per Barbara d’Urso, non si può di certo dire che la conduttrice non stia chiudendo con il botto. E’ riuscita a mostrare al suo pubblico persino le lacrime della Madonnina di Trevignano. E’ successo nella puntata del 17 maggio 2023. Ieri, la conduttrice, ha intervistato in diretta Gisella, la sedicente veggente, e suo marito. Poco dopo la fine dell’intervista, mentre Giorgia Scaccia e tutta la squadra di Pomeriggio 5 era ancora in casa della veggente, la madonnina ha iniziato a trasudare prima olio, poi successivamente, dai suoi occhi, hanno iniziato a uscire delle lacrime.

La statua della Madonna ha iniziato quindi a lacrimare, come i video maker presenti, hanno avuto modo di immortalare per Pomeriggio 5. La stessa Giorgia Scaccia ha commentato i fatti, dicendo di essere rimasta parecchio turbata da quanto accaduto. “Hai visto che io sono stata sempre con voi, hai visto che io non sono mai andata in bagno con la statua” ha detto Gisella, spiegando che forse, la Madonnina, ha voluto dare un segno ai presenti e al pubblico che sta seguendo con attenzione questa storia.

“A questo punto la nostra giornalista è diventata testimone di due lacrimazioni, pare che sia successo proprio questo. Sapete che da mesi si parla di queste ipotetiche lacrimazioni e pare che ieri sia successo anche davanti alla nostra giornalista” ha detto Barbara d’Urso nella puntata di oggi di Pomeriggio 5.

“Io non so dire per quale motivo, ognuno a casa pensa quello che vuole, si vede che emette del liquido bianco” ha detto la conduttrice senza voler influenzare le persone che stanno seguendo il programma di Canale 5. “Si vede chiaramente che è un liquido” ha ribadito la conduttrice. “Noi eravamo nel salotto che è molto piccolo, stavamo parlando, Gisella era dietro di noi, ha preso da una mensola questa Madonnina, l’ha presa, l’ha stretta a se e dopo l’ha baciata. Quando poi è venuta verso di noi, ha fatto 4 passi, ce l’ha mostrata e abbiamo visto..” ha detto Giorgia Scaccia. “Io non l’ho toccata, nessuno di noi ha toccato il liquido delle lacrime” ha detto la giornalista di Pomeriggio 5.

“Dalla consistenza vedendolo a occhio nudo non posso dire che cosa fosse, vedendolo scorrere così posso dire che era un fluido” ha ribadito l’inviata di Pomeriggio 5 aggiungendo che è durato tutto pochissimi istanti, una frazione di secondo. In diretta ha commentato l’evento anche un altro dei fedeli presenti: “Loro giustamente sono rimasti scioccati perchè non l’avevano mai visto prima, per me invece è normale, avendo assistito alla lacrimazione anche altre volte”.