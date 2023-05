Monica Leofreddi: “Antonello Venditti mi ha riempito di corna”

Monica Leofreddi parla della storia d'amore con Antonello Venditti, di tutte le corna del cantautore romano

Monica Leofreddi si siede davanti allo specchio di Oggi è un altro giorno, arriva la domanda su Antonello Venditti e pensa ai suoi figli. Sapeva che quella domanda sarebbe arrivata e da quando ha parlato della vecchia storia d’amore con il cantautore romano anche la sua famiglia, i suoi figli, sanno che ogni volta che andrà in tv per un’intervista ci sarà sempre la domanda su Venditti. Infatti, arriva puntuale anche da parte di Serena Bortone che prova a tranquillizzare i figli di Monica Leofreddi dicendo che gli amori del passato restano lì, ricordi dolci. La Leofreddi non ha parlato di questa storia per 20 anni, l’ha fatto dopo la nascita dei suoi bambini ma era anche giusto farlo perché è un amore durato 10 anni. “E’ stata una parentesi di vita assolutamente importante” e non è un problema parlarne ma Monica trova strano farlo adesso dopo tanti anni; è una relazione che risale ai suoi 20 anni, anche se è durata tantissimo.

Monica Leofreddi e la canzone Ogni volta di Venditti

La Bortone è curiosa, le chiede se è vero che “Ogni volta” è dedicata a lei. Sincera confessa che non ne ha la certezza: “Ma che ne so io, chi li capisce i cantanti. Antonello mi ha riempito di corna. Ufficialmente diceva di sì ma non lo so”.

Spesso si accorgeva dei tradimenti ma lui negava sempre, negava anche l’evidenza. E’ capitato a tutte di essere state tradite, ed ecco che Serena Bortone aiuta le donne a casa rivelando la vita dei suoi ospiti.

“Uno cercava di far finta ma io sono una che decide fino a quando è sicura di poterlo fare. Io più che tradirlo, sul finale mi sono innamorata di un’altra persona. La ruota gira ad un certo punto”.

Si erano incontrati per la Roma, Monica Leofreddi lavorava per una trasmissione sportiva e lui andava allo stadio a vedere la partita. “Io vivevo con lui una vita molto familiare, con Francesco suo figlio e lui. Io ero l’affetto stabile, quindi non andavo quasi mai con lui, in tournée e non seguivo i suoi concerti, io ero quella del fine settimana, ero la famiglia”.

Oggi è felice con suo marito Gianluca, colpita dalla sua bontà, dalla sua onestà d’animo, da un amore arrivato quando non voleva più innamorarsi, l’amore che le ha regalato la sua bellissima famiglia.