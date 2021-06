Monica Leofreddi festeggia Comunione e Cresima dei figli nel giardino di casa (Foto)

Monica Leofreddi (foto) condivide spesso con i suoi follower i bei momenti della sua vita, della sua famiglia, quelli importanti, speciali come la Comunione e la Cresima dei figli. Riccardo e Beatrice emozionati per il gran giorno ma anche la conduttrice e suo marito lo erano, anzi confessa che lo erano anche di più. Alcune foto della famiglia al completo, ci sono anche la nonna e il cane, un party organizzato nel giardino di casa. La pandemia ha fatto in modo che molti scegliessero casa per festeggiare gli eventi di famiglia. Anche Monica Leofreddi ha preferito fare così e su Instagram ha pubblicato i momenti più dolci. Due torte a forma di cuore, una per la Prima Comunione di Beatrice, una per la Cresima di Riccardo. Dolcissima e bellissima come sempre la Leofreddi in bianco e nero per l’occasione.

MONICA LEOFREDDI CON LA FAMIGLIA IN UN GIORNO SPECIALE

Accanto a lei c’è sempre Gianluca Ficorelli e insieme hanno organizzato tutto per festeggiare i loro bambini. I piccoli di casa felici ed eleganti nel giardino in posa per le foto di rito.

“Mi piace condividere con voi anche i momenti speciali che viviamo in famiglia. Riccardo e Beatrice erano molto emozionati e noi ancora di più” ha scritto Monica che pochi giorni prima ha postato le foto da Firenze, sempre tutti insieme durante una breve vacanza. “In queste foto c’è il mio mondo. Voglio condividere con voi ciò che per me conta di più: la mia famiglia. Sono consapevole della fortuna che ho” ha confidato la conduttrice tv che è diventata mamma a 43 e 46 anni. Il matrimonio è arrivato dopo, nel 2015 con i figli a fare da paggetti. Anche in quella occasione ovviamente l’emozione per lei è stata forte, come ieri nel vedere i suoi figli ricevere dei sacramenti così importanti e in totale serenità.