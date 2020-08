Monica Leofreddi in bikini, le sue vacanze con le foto scattate dai figli

Una foto sui social in bikini e poi Monica Leofreddi ha proseguito con gli altri scatti della sua bella vacanza in Sardegna. La conduttrice si gode il sole e il mare con i suoi amori più grandi, il marito e i due figli, non desidera altro, almeno non nella vita privata. Sono i suoi bambini a scattare la foto più bella, quella del bacio tra mamma e papà. Monica Leofreddi è al settimo cielo, con Ricky, Bea e suo marito Gianluca dimentica tutti i dispiaceri degli ultimi anni. Da troppo tempo sembra non esserci più posto per lei in tv dopo avere dato tanto alla Rai, dopo tanta gavetta e tanto lavoro. Ne ha parlato di recente anche nel salotto di Io e Te, ospite di Pierluigi Diaco. Per il momento si consola con la sua vacanza sarda, per il resto magari ci sarà sempre tempo.

MONICA LEOFREDDI FELICE IN SARDEGNA CON LA SUA FAMIGLIA

“Cerco di riempirli d’amore, di regalare ricordi, emozioni. Il vero patrimonio che si può lasciare ad un figlio sono i ricordi del tempo passato insieme, degli attimi condivisi, gli scherzi, le risate e gli infiniti discorsi sulla vita che ora provocano solo “uffa mamma” ma che domani saranno le loro fondamenta. Vi amo” sono le parole della Leofreddi nella didascalia di una foto speciale, quella al tramonto in barca con i suoi figli. Una mamma come tante. Ed è sempre lei a sottolineare che la barca non è sua.

“Pose marine” scrive mostrandosi in bikini, fiera della sua bellezza e di non avere ceduto ai ritocchi. “Che fisico!” esclama Samantha De Grenet mentre Monica risponde che non è nemmeno minimamente paragonabile a lei.

Prova superata secondo tutte le altre amiche vip, da Antonella Clerici a Stefania Orlando, Sandra Milo, Carolyn Smith e tante altre.

