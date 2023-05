Verissimo Speciale Amici 22, puntata inedita: ecco chi ci sarà

Puntata più che speciale quella di Verissimo in onda sabato, una puntata speciale che sarà dedicata ad Amici 22

Sciolto ogni indugio: la puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 20 maggio 2023 sarà una puntata inedita. Non il meglio di o qualcosa di registrato ma Silvia Toffanin torna a lavoro per regalare al pubblico di Canale 5 e ai fan di Amici 22, una bellissima puntata interamente dedicata a tutti i finalisti di questa edizione. Ma non solo.

Ovviamente tra i protagonisti di questa puntata speciale di Verissimo dedicata ad Amici 22 in onda sabato dalle 16,30 ci sarà Mattia Zenzola, il vincitore dell’edizione 22, pronto a raccontare tutte le emozioni che ha vissuto e che sta vivendo in queste giornate molto intense. Insieme a lui anche tutti gli altri finalisti di questa edizione.

Ascolteremo le parole di Angelina Mango, che è arrivata in finale insieme a Mattia e ha conquistato la vittoria per la categoria canto, oltre ad altri premi e a tanti riconoscimenti per il suo grande talento. E ancora, nella puntata speciale di Verissimo dedicata ad Amici 22 ci sarà anche Isobel, amatissima ballerina che si è piazzata al quarto posto in questa edizione del talent di Maria de Filippi ma che per molti, è addirittura la vincitrice di questa edizione.

Terzo classificato Wax, anche il cantante tornerà nello studio di Verissimo per una nuova intervista con Silvia Toffanin.

Verissimo speciale Amici 22: tutti gli ospiti di questa puntata

Non solo spazio per i finalisti ma a Verissimo ci saranno anche i prof. Ritroveremo Alessandra Celentano che ha visto la sua Isobel brillare in finale. E poi ci sarà anche Arisa che sin dal primo giorno ha sostenuto il suo Wax. Per i prof ci saranno anche Raimondo Todaro, che ha vinto con il suo Mattia Zenzola e Lorella Cuccarini. Non finisce qui: tornando a Verissimo anche Cristiano Malgioglio e Giuseppe Gioffrè. Insomma una puntata ricchissima che ci aspetta sabato, alle 16,30 su Canale 5.

Una puntata assolutamente da non perdere dunque quella di Verissimo di sabato che sarà di certo molto seguita da tutti i fan del talent di Maria de Filippi: sono stati in 5 milioni davanti alla tv per la finalissima, ci si aspetta adesso anche un altro grande risultato in ascolti.