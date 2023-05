Verissimo puntata speciale dedicata ad Amici 22: appuntamento a sabato

Sabato pomeriggio su Canale 5 andrà in onda una puntata speciale di Verissimo con ospiti i finalisti di Amici 22: ecco che cosa vedremo

Silvia Toffanin fa un altro grande regalo al pubblico di Canale 5. L’annuncio è arrivato ieri dai canali social del programma di Mediaset. Sabato 20 maggio 2023 andrà in onda una puntata speciale di Verissimo dedicata ad Amici 22 e in particolare, ai 4 finalisti del talent di Maria de Filippi. Non ci sono ancora anticipazioni relative a quello che vedremo ma è facile pensare che la squadra di Verissimo abbia lavorato insieme a quella di Amici per creare una puntata che di certo piacerà al pubblico. Non è detto che ci sia Silvia Toffanin in studio, potrebbe infatti esserci solo una sequenza di interviste realizzate prima, durante e dopo la finale di Amici 22.

Queste al momento restano soltanto nostre idee e nostre ipotesi. Come saprete infatti, anche se Silvia Toffanin non aveva salutato il pubblico domenica scorsa, aveva anticipato però che questo fine settimana sarebbero andate in onda le migliori interviste da lei realizzate nella stagione. E invece a quanto pare si cambia, decisione dell’ultimo minuto, dettata anche forse dal grande successo della finalissima di Amici 22 che è stata vista da quasi 5 milioni di spettatori domenica sera.

Speciale Amici 22 e Verissimo: una puntata interamente dedicata ai finalisti

Da quello che si capisce, dalle prime anticipazioni arrivate dai social di Verissimo, la puntata di sabato 20 maggio dovrebbe essere interamente dedicata ai finalisti del talent di Maria de Filippi. Per cui rivedremo Wax, Isobel, Angelina e Mattia Zenzola, il vincitore dell’edizione 22 del programma di Canale 5.

Continua l’alleanza Maria de Filippi-Silvia Toffanin

Verissimo, è il solo programma in cui si può parlare di quello che succede nei programmi di Maria de Filippi. Come saprete infatti da anni, Barbara d’Urso non può ospitare nei suoi show, protagonisti dei programmi di Maria, come Temptation island, Uomini e Donne o Amici. E addirittura spesso, chi ha partecipato in passato ai programmi di Maria, quando è ospite di Barbara d’Urso, non ha la possibilità di fare i nomi. Chi può invece collaborare senza nessuna difficoltà con Maria, è Silvia Toffanin.

A Verissimo abbiamo visto tutti gli allievi di Amici; abbiamo visto i coach e i giudici; ma abbiamo visto nel salotto di Canale 5 anche Tina Cipollari e Gianni Sperti. E anche gli ex tronisti e le ex troniste di Uomini e Donne alla corte di Silvia Toffanin. Lei può, gli altri no.