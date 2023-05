Ascolti finale Amici 22: è boom per Canale 5

Vince la finale di Amici 22 nella serata del 14 maggio 2023: ecco tutti i dati auditel del prime time

Puntata perfetta, televisivamente parlando, quella di Amici 22 in onda il 14 maggio 2023. Si parte alle 21,30 e si chiude intorno alla mezzanotte e mezza. Maria de Filippi ci ricorda che è possibile chiudere anche la finale di un talent come Amici in un orario decente, in modo che tutti possano seguire lo show. E gli ascolti del 14 maggio 2023 premiano Amici e premiano anche i ragazzi che hanno animato questa finalissima, davvero molto amati da tutto il pubblico che ha seguito con grande affetto anche l’edizione 22 del programma di Maria de Filippi.

I dati di ascolto del 14 maggio 2023 ci dicono che la finale di Amici 22 si porta al primo posto sul gradino del podio con un ascolto medio pari al 29,28% di share, con quasi 5 milioni di spettatori. Un milioncino in più rispetto al solito. Ottimi numeri per Canale 5. E anche ottima la scelta di non andare in onda nella stessa serata dell’Eurovision.

Inutile dire che questa mattina, c’è anche grande attesa per gli ascolti di Che tempo che fa. Ieri sera Fabio Fazio è andato in onda su Rai 3, per una delle penultime puntate del suo programma, dopo che nel pomeriggio era stato reso ufficiale con un suo comunicato, il passaggio a Warner Bros Discovery. Ieri sera quindi, spettatori incollati a Rai 3 per cercare di carpire ogni singola frecciata lanciata da Fazio. Che qualcosa ha detto, ma forse per i saluti, c’è ancora tempo. La media di ascolti della puntata di Che tempo che fa del 14 maggio ci rivela che il pubblico davanti alla tv è lo stesso di sempre.

Gli ascolti del 14 maggio 2023: ecco tutti i dati auditel della prima serata

La perfetta finale di Amici 22 senza fronzoli e con tutta l’attenzione data ai ragazzi vince la serata del 14 maggio 2023. Su Canale 5 l’edizione 22 del programma di Maria de Filippi saluta il pubblico con una media di quasi 5 milioni di spettatori. 4.860.000 spettatori e il 29.28% di share per la finale di Amici andata in onda ieri sera su Canale 5. Che numeri per un programma che ha 22 anni! Pazzeschi.

Su Rai 3 Che Tempo Che Fa inizia con una media di 1.349.000 telespettatori, share 7,63%, nel programma 2.468.000, 12,42%, e nel segmento Il Tavolo 1.592.000, 10,35%. Su Rai 1 il film tv Il giudice meschino, in replica, ha registrato 2.111.000 telespettatori, per uno share dell’11,96%.

Su Rai 2 Crossword Mysteries – Caduta libera 736.000, 3,62% . Non brillano particolarmente i film del nuovo ciclo inaugurato nella domenica sera di Rai 2, altri gialli in passato hanno fatto decisamente meglio. Su Italia 1 il film Edge of Tomorrow – Senza domani ha ottenuto un netto di 1.141.000 telespettatori, share 6,08%.

Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 570.000 telespettatori, share 3,62%. Su La7 il film Schegge di paura ( dati ancora non disponibili). SuTv8 il film I magnifici 7 è stato visto da 318.000 telespettatori, share 1,72%. Su Nove il film (Im)perfetti criminali ha registrato 166.000 telespettatori, share 0,8%.