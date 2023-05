Corta, senza ospiti, senza fronzoli: la finale di Amici 22 elegge Maria de Filippi regina di Canale 5

Una finale diversa dalle altre quella di Amici 22 in onda il 14 maggio su Canale 5, una finale che consacra Maria de Filippi regina del sabato e anche della domenica sera

Non c’è nessun dubbio. Se sei Maria de Filippi puoi fare il buono e il cattivo tempo. Puoi dimostrare che un programma, anche un talent, può chiudere pochi minuti dopo la mezzanotte, può quindi avere una durata normale, per una domenica sera. Può raccontare e mettere al centro i protagonisti di Amici 22 come è successo quest’anno, soprattutto nelle ultime puntate. Niente fronzoli, come accaduto in passato, niente super ospiti a “oscurare” i concorrenti che hanno brillato di luce propria. E del resto se hai due ballerini come Mattia Zenzola e Isobel, capaci di mangiarsi il palco, te lo puoi permettere. Vale lo stesso discorso per Angelina, che ha dimostrato in tutta questa edizione di essere davvero un talento unico e ci auguriamo che trovi al di fuori della scuola di Canale 5, il suo posto nel mondo.

Maria de Filippi: che Queen

Maria de Filippi è regina di scelte. E non le sbaglia, o meglio, difficilmente succede. Una nuova edizione di Amici da record di ascolti, sia nella prima serata che alla domenica pomeriggio. Una nuova edizione di Amici con i day time spesso vicini ai 2 milioni di spettatori e leader della fascia pomeridiana. Un successo anche sui social, come sempre. Unico neo di questa edizione, la classe di canto. I numeri parlano chiaro: inediti poco forti, niente riconoscimenti importanti. E forse anche per questo, la scelta di lasciare libera espressione agli allievi e di non costringerli a esibirsi con mostri sacri. Si possono fare 4 milioni di spettatori anche senza ospiti e Maria de Filippi lo ha dimostrato, eccome.

Chissà che magari, dati alla mano, i numeri delle ultime puntate di Amici, terminate in un orario più che ragionevole, non facciano capire dall’editore che forse lo share, può essere degno di questo nome, anche se non si saluta il pubblico all’una e mezza. Ce lo auguriamo con tutto il cuore, perchè il rispetto del pubblico, dovrebbe essere tra le cose principali per chi pensa e fa un palinsesto. E oltre alla lunghezza del programma, ci dovrebbe essere anche una bella novità sulla partenza. Perchè iniziare alle 21,30 è cosa buona e giusta. Ci auguriamo che possa presto succedere di nuovo. Nel frattempo diamo l’arrivederci a Maria de Filippi, che con la finale di Amici 22 in diretta si congeda dal suo pubblico. Tornerà in tv a settembre anche se sarà impegnatissima già nei prossimi giorni. Noi non la vedremo ma lei sarà a lavoro per la prossima edizione di Temptation Island e poi per le registrazioni di C’è posta per te.

Boom di ascolti per la finale di Amici 22