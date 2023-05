Katia Noventa: l’amicizia con Eleonora Daniele, il dispiacere per la mamma in ospedale

Katia Noventa riceve il messaggio di Eleonora Daniele, si commuove, la mamma è in ospedale

Aveva 12 anni quando i suoi genitori si sono separati, Katia Noventa adorava entrambi; il suo papà andò via di casa lasciando la mamma. Poi tornarono insieme per lasciarsi di nuovo, non andavano d’accordo e ancora oggi Katia Noventa ricorda il dolore di quegli anni. A Oggi è un altro giorno racconta che ne ha parlato con il padre solo dopo tanti anni, era tutto complicato, il divorzio negli anni ’80 non era una cosa molto comune, una scelta di certo insolita rispetto ad oggi. Il papà le ha insegnato ad essere autonoma, autosufficiente, di questo lo ringrazia più di tutto. “A mamma dico di guarire presto e di tornare a casa, è un periodo un po’ delicato per lei. Purtroppo, non ci sta guardando perché è ricoverata, guarda sempre Oggi è un altro giorno ma adesso non può”. Si rattrista la Noventa, guarda le foto del passato con le lacrime agli occhi, le foto dedicate a sua madre.

Katia Noventa a Oggi è un altro giorno

Una lunga storia d’amore con Paolo Berlusconi, negli anni ’90 ma la Noventa non desidera parlarne, la ricorda come una storia importante ma resta riservata. Fa gli auguri a Silvio Berlusconi che è appena uscito dall’ospedale, di quell’amore non svela molto. Non c’erano i social, era una dimensione diversa, così tutto resta sempre prezioso, custodito. Non parla di tangentopoli, non parla di ciò che considera “storia”. E’ sempre in ottimi rapporti con Paolo Berlusconi, ancora oggi si sentono.

Ha due amiche speciali Katia Noventa e una è Eleonora Daniele che ha per lei un video messaggio: “Ciao Katia, veneta super doc e da buone venete siamo molto amiche, ci conosciamo da tanti anni. Sei una ragazza, una donna straordinaria, sempre impegnata anche nei temi sociali. Sei una donna molto generosa dolce e ti ringrazio sempre per la tua amicizia. Ciao”. Niente messaggio strappalacrime, sono entrambe molto riservate ma il loro legame è profondo, vero.

E’ single oggi Katia Noventa, vorrebbe una persona “di un certo tipo se esistono ancora ma non sono triste, io sto benissimo. Vorrei trovare qualcuno che mi faccia stare meglio di come sto”. Questa è la vera sfida, chiude Serena Bortone.