Angelina a Verissimo: “Voglio diventare come mamma”

A Verissimo le parole più belle di Angelina per la sua mamma e la sua voglia di vivere

Ha la coppa nel salotto Angelina Mango, perché in realtà non ha dove metterla in un altro posto. La mamma e il fratello sono impazziti per il suo ritorno a casa e Angelina è felice di averli stupiti. La mamma, Laura Valente meravigliosa artista, non credeva che sua figlia la potesse stupire cantando perché l’ha vista sempre cantare, Angelina è cresciuta con la musica, è la figlia di Mango. Invece, seguendo Amici lo stupore c’è stato, sua figlia le ha regalato tanto. Angelina ha sentito tanto la mancanza della sua famiglia. “Mamma è una mia amica. Però c’è molto rispetto, molta stima. Io voglio diventare così, come lei”. Parole meravigliosa di Angelina Mango per la sua mamma. La sorpresa della lettera la ricorda ancora con tutte le lacrime che ha pianto. “Io non riesco a vivere queste emozioni forti, vado nel panico, poi non capisco più niente”.

Angelina: “Mamma mi è stata vicino il più possibile con la sua lettera, ha toccato tutti i punti traballanti”

Le ha dato forza con la lettera che le ha inviato ad Amici, con le parole prese in prestito dal suo papà. E’ appena uscito l’album di Angelina Mango, Voglia di vivere, un titolo bellissimo, soprattutto per lei che ha sempre scritto canzoni triste. “Le cose negative sono ingombranti però le cose positive ci sono e la vita ce ne regala un sacco, il problema è che molto spesso io per prima mi sono concentrata su quelle sbagliate ma basta vederle e se le vedi ti viene soltanto voglia di fare le cose e voglia di di vivere. Ed è questo che voglio che arrivi con la musica che sto facendo ora”.

Tra le cose positive che sono arrivate c’è anche una bellissima amicizia con Federica. “Le ho dato la mia cavigliera del Napoli, che è molto importante, per me rappresenta veramente l’amicizia perché ha un significato molto importante e quando lei è andata via non sapevo cosa darle, volevo darle un braccio, volevo darle qualcosa, avevo le calze a rete della puntata, le ho tagliate e ho preso la cavigliera e le ho detto ‘questo guarda fidati vale un sacco’ e l’ha portata via”.

Ovviamente a Verissimo arriva anche Federica, una sorpresa bellissima per la cantante di cui sentiremo parlare a lungo.