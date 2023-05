Cristiano Malgioglio: “Avevo bisogno di Amici, sono tornato giovane”

A Verissimo il grazie di Cristiano Malgioglio a Maria De Filippi, ad Amici

Verissimo celebra non solo i ragazzi finalisti ad Amici ma anche i giudici, ed entrano in studio anche Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Malgioglio ha come sempre una carica di energia incredibile, sembra non avere età ma ammette che Amici l’ha reso più giovane di 20 anni, che di quel programma aveva bisogno. Aveva anche l’ansia di lavorare con Maria De Filippi e all’inizio era in soggezione. Nella puntata di Verissimo per lo speciale di Amici 2023 il cantautore racconta anche del suo amore turco, già finito, ma non del tutto. Ringrazia i suoi compagni di viaggio, Giofrè è con lui, ma anche Michele Bravi è stato ed è importante: “Loro mi hanno dato tanta energia”, li lega un affetto profondo.

Cristiano Malgioglio a Verissimo

E’ dimagrito, lo dice lui, per amore, una storia con il bel compagno turco che al momento sembra al capolinea. “La mia storia è finita. Io e il turco ci siamo visti, l’ho presentato anche a Giuseppe, è venuto due settimane fa. Vuole che mi trasferisca a Istanbul, ma io non posso andare via dall’Italia” quindi per il momento si sono lasciati ma sa già che non è finita.

Del programma appena terminato a cui ha partecipato come giudice per la prima volta dice che era il suo sogno: “Io desideravo da tanto di lavorare con Maria, ho sempre sognato, ho sempre fatto cose bella nella vita. Ho fatto tanti sacrifici. Per lavorare con Maria avevo ansia – confessa – Mi metteva davvero soggezione, lei è una donna meravigliosa. La vorrei per tutta la vita con me, è generosa, è sempre attenta a tutto. Ha un talento incredibile. Ti dà l’anima”.

Anche per Giuseppe Giofrè è stata un’esperienza incredibile. Come concorrente è stato il regalo più grande, come professionista un altro regalo enorme, poi il ruolo di giudice a 30 anni è stato il momento giusto. Nel vincitore di Amici, Mattia Zenzola, rivede se stesso: “Mattia è stato la dimostrazione che l’impegno e i sacrifici possono ripagare nella vita”.