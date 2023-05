Che numeri per Verissimo-Speciale Amici 22: Silvia Toffanin vola

Grandi numeri per la puntata speciale di Verissimo dedicata ad Amici 22: ecco i dati di ascolto

Grandi numeri quelli che Silvia Toffanin ha portato a casa il 20 maggio 2023 con la puntata speciale di Verissimo dedicata ai finalisti di Amici 22. Una puntata speciale che non era prevista nel palinsesto di Canale 5, anzi ricordiamolo, Verissimo avrebbe dovuto salutare il pubblico e andare in onda con le storie, il meglio di questa stagione…

E invece Silvia Toffanin e Maria de Filippi hanno sancito la loro sacra alleanza con questa puntata speciale del programma di Canale 5 interamente dedicata al mondo di Amici. Oltre 2 milioni di spettatori per la puntata speciale di Verissimo durante la quale abbiamo rivisto il vincitore, Mattia Zenzola ma anche gli altri tre finalisti, Angelina, Isobel che ha riabbracciato anche la sua mamma, e poi Wax.

Una puntata davvero ricca di emozioni soprattutto per tutti i fan e le fan del programma di Canale 5 che hanno avuto modo di ascoltare le grandi emozioni provate da tutti i finalisti, sia durante la serata finale che dopo. Stanno pian piano tornando alla normalità e per la prima volta, a Silvia Toffanin, hanno raccontato la magia che si vive dopo aver partecipato a un programma così unico come Amici 22.

Non dimentichiamo che i protagonisti di questa edizione 22 sono “rinchiusi” nella casetta e nella bolla di Amici da settembre…Per loro ritornare alla vita vera, non è stato affatto semplice. Il racconto di tutte queste emozioni dunque, ha davvero conquistato il pubblico di Canale 5 che ha dimostrato grande affetto per Silvia Toffanin ma soprattutto per i finalisti di Amici 22 e per le loro storie.

Gli ascolti del 20 maggio 2023: è boom per Verissimo Speciale Amici 22

Il pomeriggio del sabato di Canale 5 è decisamente da incorniciare. Si vola con le puntate di Beautiful di questi giorni che sono molto molto amate. La soap ieri ha registrato una media pari 2.715.000 telespettatori, share 17,89%; Terra Amara fa gli ascolti di sempre con una media di 2.652.000, 19,62%; Verissimo Speciale Amici nella prima parte 2.161.000, 18,64%, nella seconda parte 2.254.000, 20,23%, e nella terza 2.154.000, 18,62%. Grandi numeri per un sabato perfetto.

Verissimo in onda con interviste inedite anche oggi

E visto che Silvia Toffanin non ne vuole sapere di andare in ferie, anche oggi ci sarà qualcosa di inedito nella puntata del 21 maggio 2023 di Verissimo. Infatti, nello studio di Canale 5, sempre dal mondo di Maria de Filippi arriveranno Carlo e Nicole per la loro prima intervista di coppia. E poi ci sarà anche Filippo Bisciglia che si racconterà a pochi giorni dall’inizio delle registrazioni di Temptation Island 2023. E poi intervista inedita con Il volo. Insomma una puntata da non perdere quella di oggi di Verissimo.