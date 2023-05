Isobel Kinnear a Verissimo, la madre ricorda due perdite dolorose

La madre di Isobel Kinnear a Verissimo con la ballerina di Amici. Arriva anche Alessandra Celentano

Verissimo Speciale Amici 2023 inizia con la presenza di Isobel Kinnear che fa brillare lo studio proprio come nel talent di Maria De Filippi. Tra le braccia della sua mamma e l’abbraccio della maestra Alessandra Celentano la ballerina australiana sembra più piccola. Il grazie di Isobel è infinito e non termina nemmeno quando la Celentano le spiega che è tutto merito del suo modo di essere, del suo talento sì ma soprattutto della sua umiltà, della sua capacità di ascoltare tutto e lavorare a testa bassa. Ha rivisto la mamma dopo sette mesi, adesso è con lei in Italia ed il suo primo grazie Isobel lo dedica a lei perché tutto ciò che ha fatto l’ha fatto con la mamma Sacrifici fatti insieme e anche dolori superati insieme. Mamma Belinda è lì come la maestra Alessandra Celentano che lei prendo un po’ in giro ma con grande affetto e stima dicendole che è la sua nonna.

Isobel a Verissimo: “Amici era il mio sogno”

Un sogno del tutto realizzato dopo 5 anni di attesa ma Isobel Kinnear non si aspettava tutto questo successo: “E’ incredibile, è una cosa bellissima, alla fine ce l’ho fatta. Mamma è la mia migliore amica, a volte lei ha creduto di più nei miei sogni rispetto a me, non potevo essere qui senza di lei. Lei è tutto per me, la ringrazio”.

La sua famiglia è fiera di lei, lo è il padre che è di poche parole, lo è la sua mamma che per anni fino a poco tempo fa ogni giorno dopo scuola le portava il pranzo, la seguiva mentre studiava, tutto in macchina, mentre raggiungevano a un’ora e mezza di distanza la scuola per le lezioni di danza. Poi a casa arrivavano verso le 22. Un sacrificio dietro l’altro per anni, per un sogno.

“Con mio padre non parlo tanto, però lui è molto divertente, è molto fiero di me. Mio fratello è più grande, è molto intelligente e siamo molto vicini. Non vedo l’ora di vederli, non ci vediamo da 7 mesi”.

La mamma in studio racconta di due dolori che ha colpito la sua famiglia, due perdite dolorose: “Abbiamo perso in due anni delle persone importanti, la nonna e la zia. Sono venute a mancare dall’oggi al domani, le perdite sono state traumatiche e allo stesso tempo lei ha deciso di venire qui in Italia, aveva subito delle gelosie e ha pensato di andare via da Sydney”.

La Celentano sembra avere acquisito un po’ di dolcezza grazie a Isobel, ammirata dal suo talento, quello che si riconosce subito, proprio come quando uno non ce l’ha.