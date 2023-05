Silvia Toffanin gelata dal racconto di Bisciglia: “Mio padre senza una gamba”

L'inattesa rivelazione di Filippo Bisciglia a Verissimo ha lasciato Silvia Toffanin di stucco

Pronto per partire per la Sardegna per registrare le nuove puntate di Temptation Island, Filippo Bisciglia sarà ancora una volta il volto del programma di Canale 5, con i suoi video sull’isola delle tentazioni. Prima di partire però, intervista a Verissimo, nella puntata del 21 maggio 2023 con Silvia Toffanin. Il conduttore di Temptation Island è molto felice di tornare in Sardegna per una nuova edizione del programma di Canale 5, dopo un anno di stop. Ma nel salotto di Silvia Toffanin ha anche parlato della sua vita privata.

Dall’amore per Pamela Camassa che è al momento sull’Isola dei famosi 2023, tra i protagonisti del reality di Canale 5, alla sua famiglia. Si è subito commosso quando Silvia Toffanin gli ha chiesto come stesse: “Come hai fatto a saperlo, io non sono social, non dico nulla ma tu sai tutto” ha commentato con gli occhi lucidi e con la voce rotta dall’emozione Bisciglia. Poi ha spiegato che sta bene, che è una roccia e che lotta come tante altre persone con problemi come i suoi.

Ma in realtà Silvia Toffanin non sapeva nulla dei gravi problemi di salute del padre di Filippo Bisciglia ed è rimasto spiazzato quando il conduttore di Temptation Island ha raccontato che è forte, che va avanti ma che adesso è senza una gamba, per via dell’amputazione che ha dovuto subire. “No io questo non lo sapevo” ha detto una basita Toffanin che ha spiegato di essere a conoscenza di un problema di salute di suo padre ma non sapeva che si fosse arrivati all’amputazione.

Filippo Bisciglia a Verissimo-Ultime notizie Flash

Il racconto di Filippo Bisciglia a Verissimo

Silvia Toffanin ha quindi chiesto come sia successo. Filippo ha spiegato che suo padre, un po’ come tutti gli uomini e le donne della vecchia generazione, per tanto tempo ha detto di stare bene ma in realtà c’erano diversi problemi. Problemi che poi hanno causato una situazione più seria, quando non c’era nulla da fare. Per questo motivo alla fine è stata necessaria l’amputazione di una gamba.

La conduttrice ha quindi provato a capire come la famiglia di Filippo affronti questa complicata situazione: “L’ha presa così…Ma per fortuna c’è mamma che è una roccia” ha detto Bisciglia ricordando tra l’altro che insieme ai suoi genitori vive anche la nonna di 99 anni.