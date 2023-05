Don’t Forget The Lyrics e il trionfo del super campione: 10 mila euro vinti e tutti a festeggiare

Don’t Forget The Lyrics elegge il campione dei campioni nella puntata del 21 maggio 2023: ecco chi è

Don’t Forget The Lyrics ha salutato il suo pubblico ieri sera in grande stile, lo ha fatto con una puntata imperdibile in prima serata che ha visto sfidarsi i super campioni. Da un lato Mirko Castrucci, il meccanico di Prato, dall’altro il campione Adriano Mariotti. Una sfida speciale tra i due vincitori dei due tornei precedenti del programma, visto che insieme a loro si sono esibite e hanno gioco, anche Sabrina Salerno e Anna Tatangelo.

Ma chi ha vinto la sfida delle sfide? Chi ha trionfato tra Mirko e Adriano? La puntata speciale di Don’t Forget The Lyrics in onda il 21 maggio 2023 sul Nove è stata ricchissima di emozioni e anche di canzoni da cantare. Ma alla fine a trionfare è stato solo uno. A vincere la sfida tra campionissimi è stato Adriano che ha battuto Mirko Castrucci. Lotta tra giganti visto che Adriano e Mirko sono due due dei super campioni che più hanno vinto nel corso della nuova stagione del programma.

E non solo. Ieri sera, sulle note di Mi vendo, Adriano ha conquistato anche il montepremi della serata. E non era il classico montepremi da 5000 euro. Per l’occasione infatti Gabriele Corsi, gli ha consegnato il microfono della vittoria, ma anche 10 mila euro da portare a casa. Un ricco bottino per il super campione che ha festeggiato anche con la sua compagna di gara Sabrina Salerno. Non è stata di grande aiuto a dire il vero, visto che per sua stessa ammissione, non conosceva il testo delle tante canzoni che Adriano ha dovuto cantare a Don’t Forget The Lyrics . Ma sicuramente ha dato grande appoggio morale!

Don’t Forget The Lyrics dopo la festa tutti insieme

Come ha detto più volte Gabriele Corsi, il programma non è solo uno show televisivo, ma diventa anche famiglia e ne è stata la dimostrazione quello che il pubblico ha visto ieri anche sui social. Il due super campioni, e altri protagonisti di Don’t Forget The Lyrics hanno seguito in famiglia la puntata, tutti insieme, postando poi sui social anche le immagini di questa serata trascorsa in compagnia.

Eccoli su Twitter, tutto insieme a festeggiare

La gioia di Adriano che ha vinto 10 mila euro in una serata

Con queste parole Adriano, che ieri sera indovinando le 10 parole di Mi vendo ha conquistato il bottino di 10mila euro, ha festeggiato la sua vittoria.

Vinca chi vinca… L’importante è godersela!

Don’t Forget The Lyrics quando torna in onda?

Immaginiamo che, visti gli ascolti d’oro di questa edizione del programma del Nove, si stia già pensando alla prossima edizione. Adesso qualche mese di pausa per Gabriele Corsi, impegnato nella realizzazione di altri programmi del Nove, e poi si torna magari alla fine dell’estate con la registrazione della nuova edizione di Don’t Forget The Lyrics. Con i numeri che ha incassato nel 2022 e nel 2023, sarebbe impossibile non tornare in onda.

E infatti Gabriele Corsi ha salutato il pubblico con queste parole:

Ci vediamo molto presto, prestissimo

ha detto congedandosi nella puntata speciale di ieri sera. E allora, appuntamento a settembre?

Dove rivedere la puntata speciale di Don’t Forget The Lyrics

Quasi certamente questa puntata di Don’t Forget The Lyrics andrà in onda in replica nelle prossime settimane ma per gli appassionati di musica ricordiamo che è possibile vedere tutte le puntate del programma Su Discovery Plus.