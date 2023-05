Nessuno tocchi Fiorello, Sergio lo blinda: Viva Rai 2

Fiorello resta in Rai nessuno lo tocca

Quale sarà il futuro di Viva Rai 2 probabilmente lo scopriremo solo nelle prossime settimane. Il 9 giugno Fiorello saluterà il pubblico di Rai 2 e darà quasi certamente un arrivederci. Quello che adesso dobbiamo capire è se Viva Rai 2 resterà appunto Viva Rai 2 o avrà un altro titolo, visto che voci insistenti, parlando di un passaggio di Fiorello nel mattino di Rai 1.

Una cosa è certa: nella Rai che verrà c’è spazio per Fiorello, anzi. Nessuno ha intenzione di “cacciare” o ridimensionare o togliere spazio al comico che è amatissimo da tutti, visti anche gli ascolti eccellenti che porta con i suoi programmi. E questa mattina, in diretta a Viva Rai 2, c’è stato anche un simpatico siparietto.

Fiorello infatti ha deciso di giocare con l’AD Rai Roberto Sergio mandandogli un messaggio su Whatsapp. Nelle ultime puntate di Viva Rai 2 aveva scherza sempre citando il nuovo AD che questa mattina è ‘intervenuto’ in diretta nella puntata di Viva Rai2 .

Nella puntata del 22 maggio, sono arrivate quindi per Fiorello grandi rassicurazioni: non c’è nessun bisogno di trovare una casa diversa che non sia la Rai e non c’è nessun bisogno di sbarcare a Discovery, come è successo a Fabio Fazio.

L’ironia di Fiorello a Viva Rai 2

Fiorello ha scherzato:

Il nuovo AD, l’uomo dagli otto nomi, ha scongiurato lo sciopero facendo delle promesse, che poi non manterrà sicuramente, per cui hanno detto ‘Vabbè, non lo facciamo più lo sciopero…’. Ma le manterrà le promesse? Roberto, o Sergio, le manterrai queste promesse? Se hai il coraggio, chiamami in diretta… Se non mi chiami è finita! Andiamo tutti a Discovery!

Fiorello ha lanciato l’esca ma non pensava forse di ricevere una risposta da parte di Sergio che invece è arrivata e così, dopo la pubblicità, il conduttore di Viva Rai 2 ha mostrato il messaggio ricevuto dall’AD Rai:

Spiritosone. Sono un dipendente Rai. Non faccio promesse, prendo impegni e sono certo di poterli rispettare. E tu rimarrai in Rai con tutti noi

Nessuno tocchi Fiorello, nessuno tocchi Viva Rai 2. Fiorello tornerà in onda anche nella prossima stagione, bisognerà solo capire dove e quando, sicuramente al mattino, sicuramente molto presto. Da comprendere se lo ritroveremo su Rai 2 oppure se traslocherà su Rai 1.

