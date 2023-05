Se Barbara d’Urso non può rispondere alla veggente perchè Pomeriggio 5 è in diretta “per finta”

Forse non tutti lo sanno ma Pomeriggio 5 va in diretta solo fino a un certo punto del programma: ecco perchè Barbara d'Urso non ha risposto alla veggente

Siamo arrivati alla fine del mese di maggio ma a quanto pare ancora molte persone non sanno quello che succede davvero nello studio di Pomeriggio 5. Barbara d’Urso va in onda tutti i giorni in diretta con una piccola menzogna però: la parte finale, quella dedicata ai saluti, viene registrata prima. Per cui il programma è si in diretta, ma solo fino alle 18,27 circa. Ed è per questo che poi, accadono episodi inspiegabili come quello di oggi.

Il pubblico di Canale 5 infatti stava assistendo all’ennesima puntata in cui si è parlato della veggente di Trevignano. Ormai di Gisella nel programma di Barbara d’Urso si parla da un paio di mesi, la cosa non ci stupisce, anche se indigna una buona fetta di spettatori che stenta a credere che si possa dare spazio a questa vicenda, quando invece si dovrebbe parlare solo di quello che sta accadendo in Emilia Romagna.

Ma questa è una considerazione a parte…

Tornando a quello che è successo oggi nello studio di Canale 5…E’ successo che Gisella la veggente o sedicente veggente di Trevignano, ha avuto qualcosa da ridire sui servizi andati in onda nel corso della puntata di Pomeriggio 5 del 22 maggio 2023. E per questo ha provato a chiamare in diretta. Avrebbe avuto da ridire qualcosa perchè in realtà, non c’è stato modo di ascoltare questa telefonata.

Perchè la telefonata della veggente non è andata in onda

Questo video ci mostra precisamente che cosa è successo, e come ci ricorda Nicola, i motivi per i quali Barbara d’Urso non ha potuto ascoltare quello che Gisella aveva da dire, sono ben diversi dalla pubblicità da mandare, peccato che ci sia poca trasparenza nei confronti del pubblico.

Gisella tenta di chiamare in diretta a #Pomeriggio5, ma i poteri dall'alto impediscono la conversazione perché @carmelitadurso deve mandare una pubblicità alle 18.25 per far partire #studioaperto da quello studio e lasciarlo vuoto…. #Canale5 pic.twitter.com/zYz6PC2Zuu — Nicola (@nico_lai93) May 22, 2023

In molti si sono dunque chiesti come mai, visto che mancavano almeno 10 minuti di programma, non ci sia stato tempo, tra una pubblicità e l’altra di ascoltare la voce della veggente . Il motivo, anche se tutti dovrebbero conoscerlo, è che Pomeriggio 5 si interrompe alle 18,25 perchè in quello stesso studio va in onda Studio Aperto. Tutto quello che viene mostrato dopo, è stato registrato in precedenza. Motivo per il quale, nell’ultimo mese, è capitato in diverse occasioni che la puntata si sia chiusa senza saluti della conduttrice, per via di questo problema tecnico.

Barbara d’Urso attende la telefonata della veggente-Ultimenotizieflash.com

Le parole di Barbara d’Urso in diretta prima di chiudere

C’è Gisella che vorrebbe intervenire, me la passate solo un secondo ? Pronto, pronto, pronto, Gisella ci sta guardando e vuole intervenire al telefono…Pronto? Ho capito che sta riprovando a chiamare solo che il tempo passa, vorrà fare delle precisazioni. Noi ci siamo io l’ho detto. Io le dico che il tempo è finito la aspettiamo domani io sono a disposizione per qualunque intervento.

Quando si finge di andare in onda in diretta me non si è in diretta, purtroppo poi, succede anche questo.