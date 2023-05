Serena Bortone impavida mostra la caduta di Anna Oxa a Ballando: non accadeva da 10 anni

Serena Bortone non teme le possibili ire di Anna Oxa e mostra su Rai 1 la sua caduta a Ballando con le stelle mentre intervista Samuel Peron

Serena Bortone sfida le possibili ire di Anna Oxa. Lo ha fatto davvero la conduttrice di Oggi è un altro giorno. Non accadeva forse da 10 anni. Intorno alla partecipazione di Anna Oxa a Ballando con le stelle, era caduto il sipario. Complici anche beghe legali, di quello che successe sulla pista di Ballando con le stelle nel 2013, se ne parò ben poco nei mesi successivi. Non tutti lo ricordano forse, ma come ha raccontato la Bortone nella puntata di Oggi è un altro giorno del 24 maggio, intervistando Samuel Peron, ci fu una caduta della Oxa durante un ballo. La cantante si fece male, e da quel momento si ritirò.

Stava facendo un grande percorso Anna Oxa a Ballando con le stelle, nonostante le critiche e le polemiche che si generavano ogni qual volta che la cantante scendeva in pista. Poi quella brutta caduta, i medici che entrarono in pista e l’ira funesta della Oxa, per il fatto che tutto venne riprese, senza che la conduttrice, Milly Carlucci, mandasse in onda la pubblicità. In realtà non era nulla di particolare, una caduta e una persona a terra, come succede spesso ai calciatori quando si fanno male a una caviglia.

La caduta di Anna Oxa a Ballando con le stelle-Ultimenotizieflash

Ma per la Oxa, quello fu un vero affronto tanto che si arrivò anche in tribunale, come forse in pochi sanno. Ed effettivamente, le immagini di quella maledetta caduta, furono in qualche modo censurate dalla Rai. Oggi però, visto che si parlava della lunga carriera a Ballando di Samuel Peron, nello studio di Rai 1 è stato mandato un frame di quel momento, e per l’occasione poi il maestro, ha anche parlato del rapporto che aveva instaurato con Anna Oxa.

I fatti del 2013

Mai più sentiti: la rivelazione di Samuel Peron su Anna Oxa

Oggi Samuel Peron ha quindi avuto modo di rivedere quella caduta e di commentare anche il suo rapporto con Anna Oxa. In diretta ha spiegato:

No, non ci siamo più sentiti o visti, forse non ce n’è stata l’occasione. Però con lei io ti posso dire che mi ci sono trovato veramente bene. Quando ci chiudevamo in sala prove era arte pura. Si parlava di come sviluppare tutto, dal punto di vista delle luci ad esempio. Lei è stata sempre molto riservata anche sul suo privato. Una volta mi disse che dovevo aprire la bocca, che dovevo parlare e cantare. Lì per lì non avevo capito, però poi si mi è andata bene con Il cantante mascherato.

Con queste parole il ballerino di Ballando con le stelle ha ricordato la sua avventura nel programma di Rai 1 al fianco di Anna Oxa.