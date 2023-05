Alberto Angela: “Non so se vedrò” lo speciale Piero Angela – Un viaggio lungo una vita

L'emozione di Alberto Angela è immensa e racconta tutto ad Antonella Clerici

Questa sera alle 21:25 andrà in onda lo speciale dedicato a Piero Angela – Un viaggio lungo una vita. In collegamento con E’ sempre mezzogiorno e Antonella Clerici oggi c’era Alberto Angela. Ammette che non sa se stasera riuscirà a seguire la puntata che ha preparato con tanta cura e amore con i suoi collaboratori. La scomparsa di Piero Angela è una perdita immensa per tutti, per Alberto Angela un dolore ancora troppo presente. Ad agosto del 2022 annunciò la sua morte.

Antonella Clerici stasera sarà davanti alla televisione come la maggior parte degli italiani, non ha dubbi che lo speciale alla memoria del grande divulgatore è un appuntamento molto atteso. La conduttrice immagina quanto possa essere stato complicato per suo figlio preparare lo speciale ma Alberto Angela confessa ulteriori emozioni.

Alberto Angela ha scoperto altro di suo padre

Ho avuto degli ottimi collaboratori, autori che mi hanno aiutato perché è stato comunque un viaggio un po’ nella memoria, un po’ nella televisione e nel cuore. Abiamo scoperto mio padre anche attraverso dei dettagli che non conoscete, quindi è stato un modo per ritrovarlo nel cuore e non solo nel lavoro, anche in certi momenti della vita perché ripercorreremo i settant’anni dalla sua carriera. Quindi, lo vedrete anche molto giovane e racconteremo naturalmente quando era ragazzo. Vedremo tante cose che insomma ci colpiscono molto e hanno colpito me.

Alberto Angela riuscirà a vedere lo speciale questa sera?

Alberto Angela lo speciale Piero Angela

Dopo averlo fatto sa che vederlo sarebbe molto forte ma sa anche che è un regalo per tutto il pubblico.

Considera che naturalmente nel nostro mestiere si fanno i copioni e poi si vede un primo montaggio, poi si rivede ricorretto eccetera. Io ho visto tutto chiaramente però ho notato che avevo grosse difficoltà. Ho visto la prima parte del montaggio, il secondo ma poi ho detto ‘Ok va bene così’ e avrò difficoltà a rivedere tutto quanto. Però sai poi uno la attraversa la tempesta, deve fare così.

Il messaggio del Presidente Sergio Mattarella

Il Presidente della Repubblica ha anche inviato un suo contributo video, parole preziose che ascolteremo all’inizio del programma.

Piero Angela, un intellettuale che ha trasmesso conoscenza. Il suo lavoro si è sviluppato per 70 anni e, in questo lungo arco di tempo, ha costruito un patrimonio di sapienza ancor oggi accessibile a tutti. Piero Angela ci ha consegnato anche per il futuro un patrimonio di cultura e di senso di responsabilità e gli siamo riconoscenti.

Alberto Angela ancora più orgoglioso di suo padre

Saltando Antonella Clerici e il pubblico di E’ sempre mezzogiorno Alberto Angela chiude dicendo che il messaggio del Presidente Mattarella lo ha fatto diventare ancora più orgoglioso come figlio nei confronti del padre, anche dopo che non c’è più. Lo dice con un’emozione che emoziona tutti. Appuntamento a questa sera questa su Rai 1 alle 21:25.