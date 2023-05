Antonella Clerici e Paola Barale parlano di cose intime a E’ sempre mezzogiorno: non solo menopausa

Antonella Clerici e Paola Barale parlano di menopausa, ciclo doloroso, felicità e dieta a E’ sempre mezzogiorno

Antonella Clerici di menopausa ne parla da sempre ma a E’ sempre mezzogiorno oggi è arrivata anche Paola Barale a darle manforte. “Non è poi la fine del mondo” ha scritto la Barale nel suo libro raccontando della sua menopausa precoce e di tanto altro. Un modo per raccontarsi ma anche per dire a tutte le donne che la menopausa è un nuovo inizio. Per molti, uomini e donne, resta un tabù.

Parlare di menopausa è importante, è un periodo lungo della vita delle donne e non va vissuto male. Paola Barale ha una sua teoria: meglio arrivarci alla menopausa perché l’alternativa è “assai peggiore”.

Paola Barale a E’ sempre mezzogiorno

Ho scritto un libro su questo argomento perché penso che sia ora di sfatare un tabù, nel senso che spesso e volentieri tante e tante volte non se ne parla ma siccome è una cosa normale va trattato come un argomento normale. Però è proprio la società, è quello che ci hanno insegnato. La parola menopausa viene associata a vecchiaia e invece in realtà non è vero e tra l’altro un dato molto importante. Tra un capitolo e l’altro del mio libro ci sono comunque dei suggerimenti molto molto utili dati comunque da professionisti, da persone che possono e hanno le competenze per parlare di questa cosa e mi ha detto proprio la dottoressa che negli ultimi cent’anni la vita è aumentata di di 30 35 anni e vuol dire che 1/3 della vita c’è questa fase della menopausa.

I consigli di Paola Barale sulla menopausa

Il primo consiglio della Barale è quello di viverlo quel momento. Ammette che è l’ultima persona al mondo che può dare consigli ma intanto lei la vive da tempo la menopausa e la vive anche bene. “Bisogna affrontarla anche con serenità perché è un cambiamento e come tutti i cambiamenti dà un po’ di problemi” non nasconde che qualche problema c’è ma è soggettivo.

Paola Barale in menopausa precoce

Antonella Clerici: “Ho sempre sofferto con il ciclo”

Antonella Clerici confida che ha sempre sofferto tanto con il ciclo, sorride e pensa che in tv a mezzogiorno sta parlando di cose molto intime. Prosegue dicendo che aveva pensato che la menopausa sarebbe stata la libertà dal dolore per lei e invece per lei dopo anni ci sono ancora i problemi di cui parla spesso in tv. Il peso che aumenta, le vampate ma anche altro.

Invece, per Paola Barale è stato più semplice, anche se la sua menopausa è stata precoce. Ci sono donne che hanno avuto durante l’età fertile un ciclo mestruale molto pesante e quindi con la menopausa in qualche modo si sono trovate benissimo. Su un’altra cosa sono entrambe d’accordo Antonella Clerici e Paola Barale, dichiarare la propria età, non fingere di essere più giovani. Invecchiare bene.