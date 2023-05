Elisa Isoardi dopo gli ascolti flop su Rai 2 torna su Rai 1: “c’è posto per lei”

Pr Elisa Isoardi si riaprono per porte di Rai 1? Ecco le ultime notizie: prenderà il posto di Daniela Ferolla?

C’era una volta quella tv in cui se portavi ascolti, allora avevi una promozione, se avevi una idea allora avevi un programma. Una tv che però ormai da tempo non esiste più. Secondo quanto scrive Giuseppe Candela in un articolo per Dagospia, ci sarebbero nuovi movimenti in vista della prossima stagione Rai.

E si cercano volti femminili per i programmi “green” della rete. Si parla molto del passaggio di Daniela Ferolla a Uno Mattina e quindi del posto vacante che resta a Linea Verde Life. Chi prenderà il suo posto?

Ecco che spunta il nome di Elisa Isoardi, reduce da una stagione flop su Rai 2, con il programma Vorrei dirti che, visto forse solo da noi, addetti ai lavori, chiamati a commentare anche i programmi che il pubblico non segue, come questo appunto…

Ma poco importa a quanto pare. Non è necessario aver avuto una stagione brillante per meritarsi una promozione su Rai 1. Elisa Isoardi, dopo Vorrei dirti che, starebbe per tornare sulla rete che più conta, forse proprio al posto di Daniela Ferolla, alla domenica, con un programma che è tra i più visti del fine settimana, Linea Verde appunto.

Elisa Isoardi potrebbe tornare su Rai 1

Elisa Isoardi pronta a tornare sulla rete che conta di più?

Si legge su Dagospia:

Daniela Ferolla lascerà la conduzione di Linea Verde Life. L’ex Miss Italia, come rivelato da Davide Maggio, approderà a Unomattina per una striscia green di circa mezz’ora, con l’allungamento della durata a un’ora e mezza e la riconferma di Massimiliano Ossini. Chi arriverà al suo posto?

Al posto della Ferolla ecco un ritorno in grande stile su Rai 1, quello della Isoardi, forse:

Su quello spazio avrebbe messo gli occhi Elisa Isoardi, ex compagna di Matteo Salvini, ma deve fare i conti con un altro nome Monica Caradonna. Quest’ultima, già inviata di Camper e conduttrice di Linea Verde Discovery, sarebbe in pole position.

Elisa Isoardo o Monica Caradonna?

Va detto, che tralasciando il flop di Vorrei dirti che, Elisa Isoardi, ha sempre dimostrato di essere in ogni caso, un volto perfetto per programmi in cui si parla di territorio, di Italia, di prodotti, di storie. E forse la collocazione a Linea Verde, è davvero quella giusta per la conduttrice ex volto de La prova del cuoco.

Alla Rai adesso l’ultima parola. Chi prenderà il posto di Daniela Ferolla? Vi ricordiamo che il 7 luglio, saranno presentati i nuovi palinsesti Rai e si potrà scoprire che cosa accadrà nella prossima stagione televisiva. Noi intanto, cerchiamo di tenervi il più possibile aggiornati su questa “Rai che verrà” con tutte le ultime notizie in attesa poi, delle conferme ufficiali.