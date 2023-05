Laura Freddi: “Paolo Bonolis l’ho conosciuto bene, il suo fascino mi ha fatto sciogliere”

Laura Freddi precisa che con Paolo Bonolis è stata una storia molto lunga, che si amavano molto

Laura Freddi aveva 19 anni, Paolo Bonolis ne aveva 31 quando si sono incontrati e poi innamorati durante Non è la Rai. A Oggi è un altro giorno le immagini del 1995 di Beato tra le donne ed erano una coppia bellissima. Si intuisce in un attimo la vecchia gelosia che provava Sonia Bruganelli. Ma oggi Laura Freddi racconta dei loro anni insieme.

Lei sempre un passo indietro rispetto alle altre ragazze dello storico programma, anche questo ha contribuito a fare innamorare il conduttore. Laura che gli confessa che guardando Bim Bum Bam cambiava canale se c’era lui, intanto, Paolo Bonolis era sempre più incuriosito dalla Freddi che non sgomitava per apparire in tv.

Laura Freddi precisa che con Paolo è stata per più di cinque anni

Laura Freddi oggi è una mamma felice

Le dà fastidio quando dicono che con Bonolis è stata solo due anni, precisa che è stata una storia importante che è durata più di cinque anni, e mezzo. C’è in studio anche la mamma della Freddi che racconta quanto a Bonolis piacessero i bucatini. Anche gli affetti stabili non sapevano fosse durata tanto tempo tra loro.

Che cosa ha fatto innamorare e lasciare Laura Freddi e Paolo Bonolis?

“Vado via” così risponde subito, poi Laura tira fuori cose già dette e altro. Per la prima volta sembra parlarne senza tante timore, con più emozione e minore preoccupazione. Che sia vero che tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è finita?

Io avevo 19 – 20 anni quando ho fatto Non è la Rai. Tutti pensavano che fossi più piccolina in realtà avevo già 19 anni e quindi non ero proprio così piccola. Nel programma estivo, prima che lui poi arrivasse proprio a condurre Non è la Rai, che si chiamava Belli Freschi, ci siamo un po’ conosciuti e io ero sempre da una parte…

Laura Freddi ha già raccontato quando presentò Paolo Bonolis al padre

Racconta quei momenti, li ricorda benissimo, è un amore importante del passato e ne parla proprio oggi che la moglie di Paolo Bonolis ha scatenato i pettegolezzi sul presunto addio.