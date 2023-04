Laura Freddi, quando presentò Paolo Bonolis a suo padre

Laura Freddi e il papà ricordano quando lei era fidanzata con Paolo Bonolis e ci furono le presentazioni a casa

Anche Laura Freddi a Oggi è un altro giorno nella puntata del 25 aprile è con suo padre, come gli altri affetti stabili. Tra i ricordi di padre e figlia ovviamente l’adolescenza e gli anni successivi, gli amori, i fidanzati di Laura Freddi che non erano mai giusti per suo padre. Lui riusciva sempre a trovare qualche difetto, dalle mani sudate a chissà cosa, il confronto con lui era sempre forte. Quando ha invece conosciuto Paolo Bonolis non disse molto, conoscendolo capì che gli piaceva. Laura e Paolo si sono incontrati e innamorati quando faceva Non è la rai, volevano andare in vacanza e la Freddi aveva bisogno del permesso del papà. Paolo Bonolis andò a casa sua.

Laura Freddi e il papà a Oggi è un altro giorno

“Da tradizione mio padre ha sempre voluto conoscere prima tutti i miei amici e non solo. I fidanzati me li ha sempre massacrati, Paolo invece no lui gli sta simpatico”.

Il papà spiega che quando li conosceva poi era tranquillo, sapeva con chi stava sua figlia. Paolo Bonolis non sapeva chi fosse, lui non guardava Bim Bum Bam. Dopo le prime parole fu subito simpatia tra loro, entrambi molto scherzosi. Il metro di giudizio del papà di Laura era scoprire se lei era felice; solo in quel caso le permetteva di fare quello che voleva, a lui non interessava altro.

“La sua forza nei miei confronti è sempre stata quella di vedermi felice e di permettermi di fare le cose perché poi non avevo grandi manie, cioè io ero una ragazza veramente normale”.

Fa capire che con Paolo Bonolis era felice, che con lui stava bene, che come si è detto tante volte in passato dal conduttore avrebbe voluto qualcosa in più. Poi tutto è andato in modo diverso e oggi li lega sempre l’affetto i ricordi più dolci.