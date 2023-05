E’ lite tra Sonia Bruganelli e Laura Freddi? La risposta che nessuno si aspettava

E' bastata una frase di Laura Freddi su Paolo Bonolis per far scattare Sonia Bruganelli

C’è un pizzico di mistero su quella che sembra una lite social tra Laura Freddi e Sonia Bruganelli. Tutto è accaduto con una frase della Freddi su Paolo Bonolis, da lì la Bruganelli è scattata. L’ex ragazza di Non è la Rai e il conduttore hanno avuto una lunga storia d’amore, sono passati tanti anni, entrambi hanno avuto figli e altre storie, anche più importanti. Ed è in una recente intervista che Laura ha risposto a qualche domanda sul suo passato. Nel suo passato c’è Paolo Bonolis e Laura Freddi ricorda benissimo anche che c’era chi pensava che lei non fosse innamorata ma che cercasse solo la notorietà. L’ha ricordato tra le pagine di Donna Glamour ma questo pezzetto di intervista sembra non essere andato giù alla moglie di Bonolis. Ricordiamo che Sonia ha più volte confermato che è stata molto gelosa della Freddi, che la temeva, che tutto le è passato solo quando ha avuto modo di conoscerla. Infatti, nella scorsa edizione del GF Vip scelse di farsi sostituire proprio dall’ex rivale durante la sua assenza.

Le parole di Laura Freddi su Paolo Bonolis e la reazione di Sonia Bruganelli

“Ho conosciuto Paolo durante Non è la Rai. Lui non era famosissimo e io stavo cominciando a diventare nota. Eravamo tutti e due giovani e innamorati – fin qui niente di strano – Qualcuno ha provato a malignare sul nostro rapporto ma non ci è riuscito visto che io ho deciso di non stare più con Paolo nel momento in cui raggiungeva l’apice del suo successo” ed ecco che le ultime parole sono state riportate da Sonia che ha commentato innescando altre emozioni.

“Beh, l’apice del successo lo ha raggiunto con me. Comunque, non era proprio sconosciuto prima” questo commento alle dichiarazioni di Laura Freddi sono contro o a favore di chi? Alla Bruganelli ha dato fastidio il ricordo di Laura che dice di avere lasciato lei Paolo? Ha dato fastidio che parlasse del successo di suo marito che invece per Sonia è arrivato solo dopo, quando stava con lei.

Come sempre all’ex opinionista del Grande Fratello Vip piace provocare e lasciare qualche dubbio. In questo caso ha voglia di litigare con l’ex di Bonolis o no?