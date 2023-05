Nicole Santinelli cerca di uscirne pulita? Su Carlo: “Mi sono fatta imbambolare come tutti”

Torna a parlare di Carlo Nicole Santinelli e non usa bellissime parole per descrivere la loro frequentazione

Piovono accuse su Nicole Santinelli, dopo la fine della sua storia con Carlo Alberto Mancini. E non solo per quello che è successo ma in generale per il fatto che lei lo abbia scelto a Uomini e Donne, senza davvero essere interessata. Questa l’accusa principale che i fan del programma hanno fatto all’ex tronista.

Una accusa che Nicole mal digerisce, per questo nelle ultime ore è tornata sui social, ed è tornata a parlare della sua breve storia con Carlo, che in realtà è stata solo una conoscenza.

A detta di molti, le parole di Nicole sui social, sono le parole di una persona che pur di uscire bene da una situazione non piacevole, getta fango su Carlo. O come si dice in questi casi, sputa nel piatto dove ha mangiato. Ma che cosa ha detto Nicole? La Santinelli si è detta infastidita, perchè non le va di passare per chi non è. Non le va di essere additata come quella che ha finto tutto e ha pianificato le cose.

Nicole e Carlo nel giorno della scelta di Uomini e Donne-Ultimenotizieflash.com

Nicole torna sui social e rispedisce al mittente le accuse

Le parole di Nicole sui social:

Non avrei mai portato un uomo dentro casa mia per quattro giorni consecutivi, dentro casa dei miei genitori e a cena con le persone più importanti della mia vita (non accadeva da 6 anni), e non sarei di certo andata a Verissimo di fronte a milioni di persone se fino a quel momento non avessi creduto con tutta me stessa in tutto ciò che avevo sentito e vissuto. Poi purtroppo la mia idea ed il mio pensiero sono cambiati, distruggendomi quello che era un sogno che aspettavo da molto tempo.

E ancora:

Non so se sia più la delusione di averci creduto così tanto o i continui rimproveri che faccio a me stessa per essermi fatta imbambolare come tutti. Dico sempre che l’apparenza inganna, eppure proprio io ci sono cascata di nuovo, fidandomi delle persone sbagliate. Se ho fatto accenno ad altri è semplicemente perché sono stati tirati in ballo e mi sono stati fatti riferimenti, ed essendo in totale trasparenza ed onestà mi sono sentita di rispondere.

Nicole e Carlo insieme a Verissimo-Ultimenotizieflash.com

Le parole di Nicole non convincono i fan

Va detto che le parole di Nicole non sono molto piaciute a chi aveva fatto il tifo per lei e per Carlo. Se infatti l’ex corteggiatore aveva raccontato di quanto fosse stato bene con la Santinelli e aveva chiesto a chi li segue di non offenderla e di non scagliarsi contro di lei, le parole dell’ex tronista invece, sembrano gettare fango sul ragazzo che lei aveva scelto. “Essermi fatta imbambolare” ha un senso chiaro e sembra essere qualcosa che ha che fare con l’atteggiamento di Carlo, che non sarebbe stato limpido. Una paura che Nicole ha sempre manifestato, quando diceva di non credere fino in fondo al fatto che Carlo fosse realmente un principe azzurro senza macchia come aveva fatto vedere nel programma di Canale 5.