Vola l’Europa League con la Roma, regge Chi l’ha visto: gli ascolti del 31 maggio 2023

Vince il calcio su Rai 1: ecco gli ascolti del 31 maggio 2023

Torna il nostro classico appuntamento con gli ascolti della prima serata. Ascolti che vedono, il 31 maggio, la Rai ovviamente vincente. C’era da aspettarselo grazie alla finale di Europa League che è andata in onda su Rai 1 in diretta, è stata la partita più lunga della storia del calcio, un match che si è concluso ai rigori, con la sconfitta della Roma mentre la vittoria è andata al Siviglia. Oltre 6 milioni i telespettatori davanti alla tv per seguire la finale di Europa League che ha visto la coppa consegnata alla Spagna.

Una amara delusione per tutti i tifosi giallorossi ma anche per l’Italia che spera dunque adesso nell’Inter, tra pochi giorni protagonista della finale che più conta, quella di Champions.

Ma torniamo ai numeri, torniamo ai dati di ascolto per scoprire che cosa ha visto il pubblico nella serata del 31 maggio 2023.

Gli ascolti del 31 maggio 2023: ecco i dati

Nella serata di ieri, mercoledì 31 maggio 2023, su Rai1 la finale di Europa League Siviglia-Roma ha interessato 6.507.000 spettatori pari al 34.1%. Un trionfo facile da pronosticare quello della Rai. Dopo gli ascolti tipiedini delle semifinali, si vola con la finalissima. Ottimi risultato.

Secondo posto sul podio per Chi l’ha visto, il secondo programma più seguito della prima serata di ieri. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.120.000 spettatori pari ad uno share dell’11.3%. Federica Sciarelli ancora una volta si è ritrovata a dover seguire in diretta uno dei casi più brutti delle ultime settimane che ha visto poi il drammatico epilogo questa notte. Giulia non è più una scomparsa, Giulia è stata uccisa.

Su Canale 5 Una Famiglia all’Improvviso ha raccolto davanti al video 1.612.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai2 The Good Doctor 6 ha interessato 960.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – La Vendetta di Salazar ha intrattenuto 963.000 spettatori con il 5%.

Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 572.000 spettatori con il 3.6% di share. Su La7 Atlantide Album ha registrato 311.000 spettatori con uno share del 2%. Su Tv8 La Memoria del Cuore segna 283.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove Un Paese Quasi Perfetto ha raccolto 240.000 spettatori con l’1.2%.