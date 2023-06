Chiara Francini emoziona Antonella Clerici con la frase sulla verità

Chiara Francini e Antonella Clerici, meravigliosi esempi di imperfezione ma quella frase sulla verità tocca l'anima

L’ultimo libro di Chiara Francini è Forte e Chiara e l’attrice e scrittrice non poteva che essere ospite di Antonella Clerici nel bosco di E’ sempre mezzogiorno. “A tutte le ragazze come io” e non c’è nessun errore grammaticale, è una frase che parte proprio dall’io, da stesse, dall’essere sbagliato, cioè diverso, perché non c’è niente di sbagliato in questo concetto.

Antonella Clerici e Chiara Francini sono sulla stessa lunghezza d’onda, la conduttrice lo ripete da anni che lei sull’essere diversa, il non confermarsi, ha creato il suo successo. Niente perfezione, perché non esiste, non fingiamo, ma usciamo fuori per quello che siamo. Prima però viene la preparazione, lo studio e Chiara Francini ha tutto, come Antonella Clerici.

Antonella Clerici alle ragazze che le chiedono come si fa ad avere successo

Il concetto che io avrò detto milioni di volte alle tante ragazze che tante volte ci scrivono: come si fa ad avere successo. E la cosa vera è prima di tutto di prepararsi ma soprattutto di non essere conformate e tu Chiara sei proprio l’anticonformista.

Chiara Francini spiega il significato di “A tutte le ragazze come io”

Quando la senti questa espressione puoi pensare che sia sbagliata, che sia sgrammaticata però in realtà tutte queste parole restituiscono l’unicità di ognuna di noi. Ci sono dentro le lacrime, le ginocchia, il sudore, i sorrisi di tutte noi che siamo dei meravigliosi esempi di imperfezione ma di grande unicità e quindi tutte noi siamo ‘una ragazza come io’ e questo racconto è un racconto umano, un racconto della mia vita non professionale da quando ero nella pancia della mia mamma, poi infanzia, l’adolescenza, l’età adulta il momento in cui sono ora. Ed è un racconto rivoluzionario da un certo punto di vista perché è sincero.

Chiara Francini da neonata ad oggi

Chiara Francini, l’importanza della verità

Chiara Francini dovrebbe essere il vero esempio per tutte, la passione, lo studio, la tradizione e la voglia di modernità che la contraddistingue da sempre. E’ cultura, è ironia, è forza ma anche cadute e lacrime. La verità è importante e lei lo dice con una frase che illumina e che dovrebbe scavare dentro ognuna.

Perché penso che la verità sia sempre l’unico punto di partenza, la verità anche quando è amara è giusta perché ti pulisce

La Francini l’ha scritta la sua verità, certo magari è facile quando si racconta dopo avere raggiunto il successo ma lei è un esempio, come la Clerici che non si nasconde, che parla dei problemi e delle cadute, delle corna e della menopausa.

Chiara Francini l’orgoglio di ottenere il mutuo

Racconta anche questo, perché per lei non era importante solo comprare casa ma ottenere il mutuo per pagarla, perché dietro c’è tanto, c’è tutto. C’è l’avere il lavoro, ci sono i sacrifici, c’è qualcosa di concreto, ci sono le soddisfazioni ma anche tutte le paure.