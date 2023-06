Rita dalla Chiesa torna a parlare di Fazio: “Io e mio fratello mai invitati”

Torna a parlare di Che tempo che fa e di Fabio Fazio Rita dalla Chiesa: ecco che cosa ha detto

In una lunga intervista per Tvblog, Rita dalla Chiesa, ha ripercorso la sua lunga carriera televisiva tra Rai e Mediaset ma non solo. Tanti gli argomenti che l’ex conduttrice ha trattato e ovviamente, viste le sue recenti dichiarazioni su Fabio Fazio e sulla chiusura di Che tempo che fa, è tornata anche sul tema, spiegando quello che è il suo punto di vista.

Non rimangia nulla di quello che ha detto, anzi, fa capire che nessun conduttore che sceglie di lasciare una rete e quindi una azienda, diventa un martire o la vittima di una situazione. Un discorso, quello di Rita dalla Chiesa, fatto anche va detto, da Enrico Mentana e da Selvaggia Lucarelli, seppur con diverse argomentazioni.

La conduttrice dunque ha spiegato la sua posizione a Tvblog.

La posizione di Rita dalla Chiesa sull’addio di Fazio alla Rai-Ultimenotizieflash.com

Rita dalla Chiesa su Fazio: “Io e mio fratello mai invitati”

La Dalla Chiesa, che oggi è membro del comitato di vigilanza Rai, nell’intervista per Tvblog ha spiegato:

Non mi ha mai invitata, ma non mi importa. Ad indignarmi è il fatto che non abbia mai ospitato mio fratello, un uomo di sinistra che ha compiuto mille battaglie contro la mafia, che ha scritto decine di libri, che è stimato da tutti, a livelli altissimi.

La Dalla Chiesa ha dichiarato senza troppo giri di parole che Che tempo che fa non è mai stata una trasmissione pluralista:

Assolutamente no, non c’era pluralismo negli inviti. C’era un giro di ospiti che era sempre lo stesso

Da Lucia Annunziata invece c’era andata

A settembre la Dalla Chiesa fu invece ospite di Lucia Annunziata nel programma Mezz’ora in più. A tal proposito ha commentato:

solo perché selezionata da Tajani che mi portò con sé. Su di lei non riesco ad avere impressioni non positive. Certo, mi sarebbe piaciuto che rimanesse al suo posto e che non se ne uscisse con quelle dichiarazioni. Mi piacciono le persone che restano sul campo anche quando sai che tutto può remarti contro. Ha detto che non vuole essere una prigioniera politica, ma come ha spiegato bene Santoro da Floris è stata presidente di garanzia della Rai sotto il governo Berlusconi.

E poi: