Rita Dalla Chiesa fiume in piena contro Fazio e Annunziata: “Inutile facciano le vittime”

Rita Dalla Chiesa, membro della Commissione di Vigilanza Rai e vicecapogruppo degli azzurri a Montecitorio è un vero e proprio fiume in piena. Da giorni si dice stanca di sentire le lagne di chi parla di epurazione, di conduttori cacciati dalla Rai. E oggi ha deciso di dire tutto quello che pensa in una nota. Una nota molto dura ma altrettanto chiara.

“Secondo molte persone di sinistra, giornalisti, politici e intellettuali, la Rai starebbe facendo un’epurazione durissima al suo interno. Fuori tutti e dentro gli amici degli amici. Niente di più vergognosamente falso. Stanno facendo tutto da soli” queste le parole di Rita dalla Chiesa a poche ore dall’ultima puntata di Che tempo che fa e a poche ore anche dall’arrivederci di Lucia Annunziata a Rai 3 ( la giornalista sarà comunque in onda anche a giugno con le ultime puntate di In mezz’ora).

Ieri sera invece l’ultima puntata di Che tempo che fa con un breve discorso di Fabio Fazio, che ha ringraziato il suo pubblico, e una lettera invece più dura scritta da Luciana Littizzetto alla Rai, prima del suo addio.

Ecco che cosa ha aggiunto l’ex conduttrice:

I Fazio, le Annunziata, ma anche tutti gli altri che stanno pensando di andarsene, non sono mai stati al centro di una rottamazione voluta dal centrodestra. Inutile facciano le vittime. Addirittura erano stati riconfermati. Togliendo le tende, perché non si sentono in linea con questo Governo, (ma con gli altri Governi sì, eccome!) hanno solo dimostrato quanto deboli in realtà siano, senza il loro partito dietro

A detta di Rita dalla Chiesa, avrebbero preferito far credere al pubblico di esser stati cacciati quando non è stato affatto così.

Non hanno capito che proprio questo Governo non avrebbe mai fatto a loro quello che è stato fatto a tanti di noi, me compresa, in tutti questi anni. Solo perché non ci adeguavamo al pensiero unico. Peccato. Avrebbero potuto dimostrare la loro forza, stando all’opposizione. Avrebbero potuto essere la famosa voce fuori dal coro. Avrebbero mantenuto la stima e il rispetto del loro pubblico. Invece hanno preferito far credere di essere stati cacciati, da noi brutti e cattivi. Sapete che c’è? Che la libertà di pensiero costa fatica. Troppo comodo, così.