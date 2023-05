Luciana Littizzetto infiamma i social con la sua lettera alla Rai: addio pungente e sassolini tolti

Ecco a lettera di Luciana Littizzetto alla rai nell'ultima puntata di Che tempo che fa in onda il 28 maggio 2023 su Rai 3

Occhi lucidi, grande commozione, il dispiacere di lasciare così. Nelle parole di Luciana Littizzetto si legge tutto. Certo, avrà un nuovo lavoro, avrà tanto da dire, avrà anche tanto da guadagnare, ma in questi anni di cose ne ha anche dovute sopportare e forse chissà, questo cambio di aria, le farà bene.

Ha scritto una lettera alla Rai, Luciana Littizzetto, nell‘ultima puntata di Che tempo che fa su Rai 3, e qualche sassolino dalle scarpe se l’è anche tolto. Sin dalle prime righe, quando ha nominato “C’è posta per te”. Già perchè in questi anni, c’è stato anche chi avrebbe voluto che non partecipasse al programma di Canale 5 o che non nominasse Maria de Filippi su Rai 3.

Perchè va bene chiamarla per Sanremo, ma se poi nomini i suoi programmi in tv, sulla Rai, allora stai facendo qualcosa di sbagliato.

Una lettera dai toni dolci ma anche un po’ amari, sarcastica ma anche piena di riferimenti a cose che in questi anni sono accadute, che stanno accadendo, e che accadranno…

La lettera alla Rai di Luciana Littizzetto: ecco il video

"Cara Rai, non dimenticarti mai che il Servizio pubblico è di tutti. Di quelli che la pensano come chi governa, di quelli che pensano il contrario. Di chi va e di chi resta. Tua affezionatissima. Luciana P.S. Bello? Ciao." @lucianinalitti a #CTCF pic.twitter.com/mwf7eRcCur — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) May 28, 2023

Il testo della lettera di Luciana Littizzetto nell’ultima puntata di Che tempo che fa su Rai 3

Ecco che cosa ha scritto Luciana Littizzetto nella sua lettera:

Cara Rai, c’è posta per te. Mia cara Rai regina del tubo catodico ora degli schermi piatti e delle piattaforme digitali. Tu che sei partita con un canale e adesso ne hai più di Venezia. Tu che hai il Tg1, il Tg2 e per adesso il Tg3. Tu che non hai più le annunciatrici e adesso nemmeno più l’Annunziata. E poi tu che hai Sanremo e San Giuliano, tu che ci fai ballare con le stelle e credere che sia sempre mezzogiorno. Eccoci arrivati alla fine della nostra relazione. Ormai è finita, non abbiamo superato la crisi del settimo governo. Pensare che quando sono stata assunta c’era la destra, si parlava di condoni e il mondo era in guerra, quante cose sono cambiate.

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto salutano la Rai e il pubblico-Ultimenotizieflash.com

E ancora, ecco come prosegue la lettera di Luciana Littizzetto alla Rai:

Peccato andare via adesso ora che in guardiola hanno imparato a scrivere il mio cognome. Io ho iniziato qui la mia carriera. Sono arrivata da te che Don Matteo non era ancora in seminario. Anche Fabio ti deve tanto, lui è arrivato prima di me. Lo hai assunto come imitatore e pur di non sentirlo più imitare gli hai affidato tanti programmi. Sono stati anni proprio belli. Ogni tanto abbiamo fatto degli scivoloni e ci hai spostato da Rai Uno a Rai Due, a Rai Tre, ma abbiamo resistito grazie ai milioni di telespettatori che ci hanno voluto bene e a cui mandiamo un bacio infinito. Grazie a loro, al nostro impegno e non grazie ad altro e questo lo dico a muso duro e con orgoglio

Non sono mancate le frecciate:

Il mio ricordo di te sarà felice, perché non sei la parte politica che ti governa, ma per me sei Mike, Corrado, Walter Chiari, Franca Valeri, Renzo Arbore, Mina, Piero e Alberto Angela e la mia amata e unica Raffaella. Mi lasci dei ricordi straordinari e anche Fabio, che mi dovrò portare dietro in questa nuova prova del nove. Cara Rai, restiamo amici e chissà che ci ritroveremo un giorno. Spero in un’Italia diversa, magari dove un ministro non abbia paura di chi fa il saltimbanco.

Una speranza per la Rai che verrà, quella di Luciana Littizzetto nella sua lettera:

Non dimenticarti mai che il Servizio pubblico è di tutti. Di quelli che la pensano come chi governa, di quelli che pensano il contrario. Di chi va e di chi resta.

E poi, salutando la sua affezionatissima Rai, quella frecciata dovuta in risposta alle parole di Matteo Salvini che da ministro, aveva anche trovato il tempo di esultare sui social dopo la notizia dell’addio di Luciana e Fabio Fazio alla Rai.

Ps Bello? Ciao…

Dopo la lettera alla Rai di Luciana Littizzetto è toccato a Fabio Fazio che ha fatto un breve discorso per ringraziare tutti ma soprattutto il pubblico che in questi anni ha sempre premiato con ascolti pazzeschi il programma di Rai 3. L’ultimo successo in ordine di tempo la passata settimana, quando la penultima puntata di Che tempo che fa ha registrato gli ascolti più alti della serata con il programma vincente su tutte le altre reti.