Ballando con le Stelle 2019: scontro in diretta fra Stefano Oradei e Milly Carlucci

Anche a Ballando con le Stelle 2019 è scoppiato una polemica gossip a tema sentimentale. In settimana ne avevano già parlato alcuni siti online: i fidanzatissimi Veera Kinnunen e Stefano Oradei sarebbero finiti nel vortice della gelosia a causa delle attenzioni (mal interpretate) che il concorrente vip Dani Osvaldo ha per la sua maestra. I due professionisti avrebbero avuto più di un diverbio e uno di questi sarebbe stato catturato da un paparazzo all’uscita di un ristorante.

La gelosia del maestro Stefano Oradei nei confronti della sua compagna Veera Kinnunen si è trascinata anche nel backstage della trasmissione: la ballerina avrebbe dovuto prendere un aereo per volare in Argentina assieme a Dani Osvaldo per registrare la clip introduttiva alla loro coreografia settimanale. Stefano Oradei si sarebbe opposto in maniera molto pesante con la produzione di Ballando con le Stelle…

Ballando con le Stelle 2019: Milly Carlucci “mette il dito” fra Stefano Oradei e Veera Kinnunen

L’argomento è rimbalzato su molti siti web ed era inevitabile che Milly Carlucci provasse a scardinare e a sedare la faccenda: “Non è una cosa che nasce a tradimento, sapevano che ne avremmo parlato. […] Si è parlato di una furibonda lite di gelosia, si sono viste foto di un litigio per strada. Allora… Noi qui facciamo ballo, non un esercizio ginnico, il ballo di coppia ben fatto diventa come un pezzo di film, quando è bello si crea empatia… Non voglio che su Veera le rimanga l’etichetta di una che ha fatto chissà che! È una ragazza seria, una grande professionista. Ha fatto solo il suo lavoro”.

Stefano Oradei prova a fare le sue pubbliche scuse ma Milly Carlucci rimprovera il maestro portando all’attenzione il suo impegno con il programma: “Questi tuoi momenti di fragilità sono cominciati da subito, dall’inizio dell’anno e non è accettabile. C’è una produzione! Mi chiedevo come fosse possibile che Veera si spogliasse di tutto quello che le accadeva e scendesse in pista come se nulla fosse. Il tuo comportamento è durato settimane e settimane! A 35 anni queste fragilità si devono saper gestire. Specie nell’ambiente dello spettacolo. […] Devi crescere, Stefano!”.

Stefano Oradei riprende la palla al balzo per scusarmi pubblicamente. Le scuse vengono accettare dalla fidanzata – con cui sta insieme da ben 11 anni! – anche se con un po’ di amarezza: “Accetto le scuse. Sei un uomo coraggioso a farlo davanti a tutti, ma mi è dispiaciuto molto che proprio tu mettessi in dubbio la mia professionalità“.

Il siparietto si conclude con Milly Carlucci, ancora visibilmente agitata, che conferma il pettegolezzo che voleva che Oradei avesse impedito a Veera Kinnunen di andare in Argentina per la già citata clip con Dani Osvaldo. Minacciando addirittura la trasmissione di mollare tutto qualora la produzione non lo avesse ascoltato.