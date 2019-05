The Voice of Italy 2019: ecco i finalisti di Morgan, D’Alessio, Gue Pequeno e Lamborghini

Dopo le Blind Audition, le Battle i Knock Out, siamo finalmente lieti di conoscere i nomi dei quattro finalisti di The Voice of Italy 2019: il talent show canoro di Rai Due condotto da Simona Ventura. Nelle semifinali – andate in onda il 30 maggio – i quattro coach Gue Pequeno, Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini e Morgan hanno dovuto eliminare due dei tre concorrenti nelle loro rispettive squadre così da eleggere il loro personale finalista.

Ben due manche per ogni coach, al fine di eliminare prima uno e poi l’altro semifinalista che purtroppo non conoscerà l’ebrezza di andare in onda in diretta il prossimo 4 giugno. Ecco i finalisti selezionati.

The Voice of Italy 2019: ecco i quattro finalisti

Per il Team di Elettra Lamborghini, ospite speciale della serata è stata la cantante Arisa. In gara in questo team abbiamo visto Andrea Bertè, Greta Giordano e Miriam Di Criscio (in arte Miriam Ayaba). Dopo la doppia eliminazione a finire in finale è proprio Miriam Ayaba.

Per il Team di Morgan, ospite speciale della serata è stato il cantautore Edoardo Bennato. In gara in questo team abbiamo visto Matteo Camellini, Dominique Chillé Diouf in arte Diablo ed Erica Bazzeghini. Dopo la doppia eliminazione a finire in finale è stato il super-social Diablo.

Per il Team di Gue Pequeno, ospite speciale della serata è stata la cantante Elodie. In gara in questo team abbiamo visto Brenda Carolina Lawrence, Ilenia Filippo e Francesco Sorrentino in arte Francesco Da Vinci. Dopo la doppia eliminazione a finire in finale è stata Brenda Carolina Lawrence.

Per il Team di Gigi D’Alessio, ospite speciale della serata è stato il cantante Enrico Ruggeri. In gara in questo team abbiamo visto Domenico Iervolino, Carmen Pierri e Elisa Gaiotto in arte Eliza G. Dopo la doppia eliminazione a finire in finale è stata a sorpresa Carmen Pierri (che purtroppo non appare nella foto di gruppo finale perché minorenne).









Miriam Di Criscio in arte Miriam Ayaba, Brenda Carolina Lawrence, Carmen Pierri o Dominique Chillé Diouf in arte Diablo: chi di loro sarà il vincitore di The Voice of Italy 2019? L’appuntamento con la finale del programma è per il prossimo 4 giugno, in prima serata, su Rai Due.