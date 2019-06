Il Collegio 4: Informatica fra le nuove materie? Ecco le prime anticipazioni

Dopo l’insperato successo della terza edizione, il reality show Il Collegio tornerà sicuramente nella prossima stagione televisiva con un quarto capitolo. Ovviamente, come di consueto, ne Il Collegio 4 la classe dovrà affrontare un nuovo anno scolastico diverso da quelli già inscenati in passato. Dopo il 1960, il 1961 e il 1968, in quale annata sarà programmato il viaggio nel tempo?

Questo al momento non è certo ma, grazie ad alcune piccole anticipazioni fornite dalla produzione sul sito ufficiale, si può ipotizzare che la nuova data sarà sicuramente più vicina ai giorni nostri. Ecco gli “indizi” disseminati…

Il Collegio 4: lezioni di informatica per i collegiali?

L’indizio che ha fatto scatenare i rumor in merito alla data de Il Collegio 4 riguarda la ricerca di nuovi docenti abilitati all’insegnamento di alcune materie molto più tecniche del solite.

Infatti oltre ad Italiano, Storia, Geografia, Matematica ed Educazione Fisica, fra le nuove materie insolitamente richieste dalla produzione del Il Collegio 4 c’è anche Informatica. Una materia insolitamente più moderna rispetto agli standard degli Anni ’60.

Inoltre, sebbene gli avi dei nostri personal computer siano giunti da noi in Italia intorno agli Anni ’70 – ’80, la Riforma Scolastica ha inserito lo studio dell’informatica solo nei decenni successivi: potremmo tranquillamente sconfinare fra gli Anni ’90 e gli inizi degli Anni 2000.

La quarta edizione de Il Collegio potrebbe catapultarsi addirittura negli Anni ’90? Oppure la ricerca di un docente di informatica potrebbe essere solo un modo per cercare un esperto di Scienza e Tecnica? Ma i misteri attorno alla selezione dei nuovi docenti non finiscono qui…

Il Collegio 4 cerca molte docenti donne

Un’altra particolarità riguarda la ricerca di molti altri docenti espressamente “giovani” e “di sesso femminile” per le materie Italiano, Storia, Geografia e Matematica. Come mai questa seconda richiesta? Il Collegio 4 avrà un corpo docenti tutto in rosa? E soprattutto, con che motivazione la produzione ha fatto questa scelta? Potrebbe essere legato all’anno di “immatricolazione” che vorranno affibbiare al programma?

A confonderci ancor di più le idee c’è anche la ricerca di nuovi insegnanti di Applicazioni Tecniche: delle materie che nelle scorse edizioni vedevano come docenti i due sorveglianti o il docente di Educazione Fisica.

Altra novità assoluta, infine, potrebbe essere l’introduzione dell’Educazione Musicale: fra le figure ricercate dalla produzione del programma, infatti, c’è anche l’interesse ad assoldare docenti di musica e canto.

Il Collegio 4: Informatica fra le nuove materie? Ecco le prime anticipazioni ultima modifica: da